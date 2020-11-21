  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱ آذر ۱۳۹۹، ۹:۰۳

در ادامه اعمال فشار علیه پکن؛

رویترز: ۴ شرکت چینی به لیست تحریم‌های آمریکا افزوده می‌شود

رویترز: ۴ شرکت چینی به لیست تحریم‌های آمریکا افزوده می‌شود

دولت ترامپ قصد دارد در واپسین روزهای زمامداری خود تا جایی که امکان دارد، حلقه تحریم‌ها علیه چین را تنگ تر کند و به همین دلیل است که نام ۴ شرکت چینی دیگر را در لیست سیاه خود خواهد گنجاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه می‌گویند دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای پایانی زمامداری خود به دنبال آن است تا چین ستیزی را به عنوان میراثی برای دولت‌های آتی واشنگتن باقی بگذارد. به همین دلیل هم هست که به زودی نام ۴ شرکت چینی دیگر نیز به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه می‌شود.

این تحریم‌ها ظرف هفته آتی، به بهانه همکاری این شرکت‌ها با ارتش چین اعمال خواهد شد اما هدف اصلی آن ممانعت از تسلط چین بر دنیای فناوری است.

این در حالی است که خیلی از کارشناسان ابعاد این تحریم‌ها را در حد و اندازه‌ای نمی‌بینند که به سد شدن راه چین منجر شود. همزمان، دولت احتمالی جو بایدن دموکرات نیز رویکردی متفاوت در قبال پکن اتخاذ خواهد کرد که اگرچه همچنان سختگیرانه است اما مبتنی بر تعامل دیپلماتیک خواهد بود.

آمریکا پیشتر نیز نام ۲۴ شرکت چینی را به لیست تحریم‌های خود افزوده بود. در مقابل، وزارت بازرگانی چین از دولت واشنگتن خواست رفتاری سنجیده به خرج دهد و دست از آزار شرکت‌های چینی بردارد.

پیشتر هم وبگاه آکسیوس گفته بود طی روزهای باقی مانده از زمامداری ترامپ، شاهد تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های آمریکا علیه چین خواهیم بود.

کد مطلب 5076423
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها