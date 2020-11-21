رهایی ۲۰ نفر تبعه خارجی از دست گروگانگیران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی چالدران در این خصوص گفت: در پی کسب خبری مبنی بر گروگان گیری اتباع خارجی در یکی از دامداریهای این شهرستان رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.
سرهنگ محمد گلوانی اظهار داشت: با انجام اقدامات اطلاعاتی محل مورد نظر شناسایی و در یک عملیات پلیسی منسجم موفق به رهایی ۲۰ نفر از این اتباع خارجی شدند.
فرمانده انتظامی چالدران اضافه کرد: این افراد با تلاش مأموران این انتظامی به سلامتی کامل از دست گروگان گیران آزاد شدند.
سرهنگ گلوانی افزود: در این خصوص چهار گروگان گیر دستگیر شدند که پس از بازجوییهای لازم و تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی خواهند شد.
چالدران یکی از شهرستانهای شمالی آذربایجانغربی است با کشور ترکیه هممرز است.
