۱ آذر ۱۳۹۹، ۸:۵۱

فرمانده انتظامی چالدران خبر داد؛

رهایی ۲۰ نفر تبعه خارجی از دست گروگانگیران

ارومیه - گروگان‌گیران ۲۰ نفر از تبعه خارجی در شهرستان چالدران با تلاش ماموران انتظامی این شهرستان در یک عملیات پلیسی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی چالدران در این خصوص گفت: در پی کسب خبری مبنی بر گروگان گیری اتباع خارجی در یکی از دامداری‌های این شهرستان رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

سرهنگ محمد گلوانی اظهار داشت: با انجام اقدامات اطلاعاتی محل مورد نظر شناسایی و در یک عملیات پلیسی منسجم موفق به رهایی ۲۰ نفر از این اتباع خارجی شدند.

فرمانده انتظامی چالدران اضافه کرد: این افراد با تلاش مأموران این انتظامی به سلامتی کامل از دست گروگان گیران آزاد شدند.

سرهنگ گلوانی افزود: در این خصوص چهار گروگان گیر دستگیر شدند که پس از بازجویی‌های لازم و تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی خواهند شد.

چالدران یکی از شهرستان‌های شمالی آذربایجان‌غربی است با کشور ترکیه هم‌مرز است.

