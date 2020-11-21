قربانی شدن ۵۷۰۰ کودک یمنی از آغاز تجاوز ائتلاف سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، سازمان حقوق بشری «سام» با انتشار گزارشی اعلام کرد که بیش از ۵ هزار کودک یمنی در جریان تجاوز ائتلاف سعودی به این کشور جان خود را از دست دادهاند.
در این گزارش آمده است: در جنگ یمن بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ کودک به دلیل بمباران، حملات موشکی و خمپارهای و همچنین اصابت ترکشهای مین جان خود را از دست دادهاند.
در گزارش این سازمان حقوق بشری آمده است که بمباران هوایی، تیراندازی یا تبدیل مدارس به انبارها و پادگانهای نظامی بیش از ۲ میلیون کودک را از رفتن به مدرسه در یمن محروم کرده است.
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، روز جمعه در خصوص اوضاع اسفبار یمن یک بیانیه صادر کرد.
وی درباره وقوع قحطی گسترده در یمن هشدار داد و گفت: یمن در حال حاضر با خطر قریبالوقوع ابتلا به بدترین قحطی مواجه است که جهان در دهههای اخیر به خود دیده است.
گوترش ادامه داد: در فقدان اقدام فوری، زندگی میلیونها نفر از دست خواهد رفت.
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