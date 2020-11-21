بارش باران و برف در زنجان/افت دما

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: بارش برف وباران از شامگاه دیروز (جمعه) در زنجان آغاز شده است و این بارش ها تا فردا تداوم خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، با بیان اینکه بارش‌ها به شکل باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر به شکل برف با احتمال کولاک خواهیم بود، گفت: با توجه به بارش برف در ارتفاعات و همچنین شهرستان طارم کولاک برجاده های استان حاکم خواهد شد.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: هوای استان کاهش یافته و هوا سرد خواهد شد و در حال حاضر دمای کنونی شهر زنجان هشت درجه سانتی گراد است که نسبت به دیروز هوا سردتر شده است.

وی از وجود ۵۳ ایستگاه هواشناسی در استان زنجان خبر داد و تاکید کرد: در آذرماه بارش‌ها دراستان محسوس خواهد بود و دمای هوا هم سردتر می‌شود.