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۱ آذر ۱۳۹۹، ۹:۰۰

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان خبر داد:

پهلوگیری کشتی ۶۸ هزار تنی کالای اساسی در بندر شهید بهشتی چابهار

پهلوگیری کشتی ۶۸ هزار تنی کالای اساسی در بندر شهید بهشتی چابهار

چابهار - مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از پهلوگیری کشتی حامل کالای اساسی به ظرفیت ۶۸ هزار تن گندم در بندر شهید بهشتی چابهار خبر داد.

بهروز آقایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در تداوم واردات کالاهای اساسی به کشور از طریق بندر چابهار، کشتی حامل ۶۸ هزار و یکصد و نود و سه تن گندم که از مبدا کشور روسیه بارگیری شده بود، صبح امروز در در بندر شهید بهشتی پهلو گرفت.

وی با اشاره به تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری غلات در این بندر بزرگ اقیانوسی افزود: با توجه به زیرساخت‌های موجود بلافاصله پس از پهلوگیری کشتی، عملیات تخلیه آن آغاز شد و با نرم مثبتی در حال انجام است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: با توجه به توسعه زیرساختی و تجهیزاتی بندر چابهار، از سال گذشته با اختصاص سهمیه واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از سوی ۲ شرکت بزرگ بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام به این بندر استراتژیک، ورود این نوع کالاها از طریق دروازه ملل با رشد خوبی همراه شده است.

به گفته وی، از ابتدای امسال با وجود اپیدمی کرونا، ۱۱ کشتی حامل کالای اساسی از طریق بندر شهید بهشتی چابهار وارد کشور شده که هشت کشتی به گندم فله اختصاص داشته است، این مهم نشان دهنده رشد چشمگیر واردات کالای اساسی از مسیر این بندر بزرگ اقیانوسی است.

کد مطلب 5076446

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