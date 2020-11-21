ترافیک صبحگاهی در معابر پایتخت/ باران طول ترافیک را سنگین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رنجبر رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت در صبحگاه شنبه یکم آذر ماه ۱۳۹۹ اظهار کرد: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از بوستان جوانمردان، شهید حکیم در مسیر غرب به شرق از باکری، بزرگراه هاشمی رفسنجانی در مسیر غرب به شرق از شهید ستاری شاهد بار ترافیکی می‌باشیم.

وی گفت: مسیرهای شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح، آزادی در مسیر غرب به شرق از میدان آزادی و مسیر جنوب به شمال نواب از شهید چراغی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

سرهنگ رنجبر ادامه داد: بزرگراه شهید زین‌الدین در مسیر شرق به غرب شمیران نو، بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از هنگام، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست، بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از کامرانیه، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از شیشه مینا و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

وی همچنین از رانندگان خواست با توجه به شروع بارندگی‌ها از شب گذشته، از سرعت و سبقت در سطح معابر جدا خودداری نموده و حتماً با سرعت مطمئنه تردد نمایند وی از راکبین موتورسیکلت هم خواست به دلیل لغزنده بودن معابر تا حد امکان از این وسیله استفاده ننموده و از تردد در تونل‌ها خطوط و پیاده روها جدا خودداری نمایند.