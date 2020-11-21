کیفیت هوای پایتخت در اولین روز هفته در شرایط سالم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران طی ساعات گذشته باعث تداوم هوای سالم در پایتخت شده است و طی ۲۴ ساعت گذشته هوای پایتخت در شرایط قابل قبول برای تنفس همه گروههای جامعه قرار داشته است.
براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، غلظت آلایندههای هوای این کلانشهر طی ۲۴ ساعت گذشته کمی بالاتر از حد پاک و روی عدد ۶۹ قرار داشته و این شرایط تاکنون ادامه یافته و تنها یک واحد به غلظت آلایندهها افزوده شده است.
ایجاد محدودیتهای تردد به دلیل شیوع بیشتر کرونا در افزایش کیفیت هوای تهران نیز بی تأثیر نبوده است، اما به نظر میرسد پدیدههای جوی چون بارندگیهای مستمر و وزش باد در کاهش آلودگیهای پاییزه بر روی افزایش کیفیت هوا تأثیر بیشتری داشته است.
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