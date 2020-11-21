هوای آذربایجان غربی برفی می شود

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت آب و هوایی استان افزود: با ورود این سامانه بارشی بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر نیز دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: از امروز شنبه و به تدریج شاهد ورود سامانه بارشی جدید به جو استان خواهیم بود که تا اواسط هفته آینده در اغلب نقاط استان سبب بارش باران و در نقاط سردسیر و مرتفع نیز شاهد بارش برف خواهیم بود.

صابری با بیان اینکه اوج فعالیت این سامانه بارشی طی امشب و صبح فردا بوده و از پس فردا به تدریج تضعیف می‌شود، اظهارکرد: نقشه‌های پیش بینی تغییرات دمایی چندانی را در روزهای آینده نشان نمی‌دهد اما از روز دوشنبه هفته جاری کاهش دما قابل پیش بینی است.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان چالدران با دمای پنج درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهر استان گزارش شد و دمای هوای مرکز استان هم بین یک و ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بود.