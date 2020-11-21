دوره های غدیر شناسی به صورت آنلاین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق فراخوان مؤسسه غدیر شناسی امکان برگزاری دورههای آنلاین غدیر شناسی با محورهای زیر اعلام شد.
این مؤسسه با هدف ترویج پژوهش در نهجالبلاغه دورههایی را به صورت حضوری برگزار مینمود که با شیوع کرونا این دورهها متوقف شد اما با همت این مؤسسه و پیگیریهای فراوان زمینه برگزاری آنلاین در حال حاضر فراهم میباشد که علاقه مندان میتوانند در این دورهها به صورت آنلاین شرکت نمایند.
علاقمه مندان میتوانند جهت ثبت نام در این دورهها با ارسال کد درسی مورد نظر که زیر به آن اشاره میشود به سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۱۹۰۴ در این دورهها ثبت نام نمایند.
شایان ذکر است این دورهها کاملاً رایگان بوده و تنها برای مواردی همچون برگزاری آزمون، گواهینامه پایان دوره، استفاده از صوت و تصویرها هزینه اندکی دریافت میشود.
جهت ثبت نام میتوانید از طریق جدول زیر با کد، عناوین کارگاهها و همچنین زمان شروع ثبت نام اطلاع پیدا کنید.
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