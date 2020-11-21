فرصت یک ماهه به وزارت علوم برای تدوین طرح جدید پذیرش دکتری

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساماندهی پذیرش دانشجویان در مقطع دکتری گفت: از وزارت علوم خواسته ایم که حداکثر ظرف یک ماه آینده طرح کنکور پذیرش دانشجویان دکتری تخصصی را به ستاد نقشه جامع علمی کشور ارائه دهند تا راه حلی جامع در این زمینه پیش بینی شود.

قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده بود، مقداری از مشکلات حل نشده باقی مانده و موجب انتقاد دانشگاه های برتر شده بود، بنابراین وزارت علوم موظف شد تا طرح جامع ساماندهی کنکور دکتری تخصصی را به ستاد نقشه جامع علمی کشور تحویل دهد.

به گزارش مهر، علی خاکی صدیق پیش از این با اشاره به طرح سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی اعلام کرده بود وزارت علوم در حال کار بر روی طرح سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است.

وی با بیان اینکه این طرح ظرف دو ماه آینده نهایی می‌شود، یادآورشده بود: در این طرح بر روی نحوه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری کار می‌شود.