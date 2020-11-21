پیشگیری از شیوع کرونا با چاشنی سردرگمی

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_مهسا شمس: بعد از چند ماه گلایه و اعتراض و درخواست چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا بعد از ملاقات با رهبر معظم انقلاب و توصیه‌های معظم له تصمیم گرفتند تا با تشکیل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست وزیر کشور محدودیت‌های گسترده‌ای را در سراسر کشور در راستای کاهش موج سوم بیماری کرونا اجرا کنند.

در ابتدا فوراً وزیر کشور جلسه‌ای با حضور تمامی مسئولان دولتی، نظامی و انتظامی برگزار و اعلام کرد که باید سریعاً به این موضوع ورود کنیم و تمامی امکانات را هم برای اعمال هرچه بهتر محدودیت‌ها در اختیار داریم. بعد از نخستین جلسه، جلسات دیگر هم برگزار شد و هم وزیر کشور و هم وزیر بهداشت تاکید بر اجرای طرحی قوی برای کاهش شیوع کرونا در کشور داشتند.

اطلاع رسانی‌ها در ابتدا خوب پیش رفت و می‌توان گفت تا حدودی اقناع سازی عمومی انجام شد و وزارت کشور سعی کرد با صدور دو اطلاعیه، اطلاعات لازم برای اجرای طرح محدودیت‌های سراسری کرونایی را به مردم اعلام کند. اما دو اطلاعیه اعلام شده و سخنرانی‌های عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در شبکه‌های مختلف تلویزیونی تکرار مکررات بود و هیچ اطلاعات جدیدی به مردم اعلام نکرد.

در اطلاعیه شماره یک گفته شد «زمان آغاز اجرای طرح، از ساعات نخست اول آذرماه سال ۱۳۹۹ است و متناسب با روند و وضعیت بیماری در شهرها، زمان محدودیت‌ها استمرار یا کاهش خواهد یافت» اما اعلام نشده است که ساعات نخست اول آذرماه یعنی دقیقاً چه ساعتی؟ همین موضوع موجب سردرگمی مردم و تماس‌های متعدد با سامانه‌های پلیس و دیگر تلفن‌های خدماتی شد، حتی برخی از کاربران در فضای مجازی هم اعلام کردند که با ارتباطی که با استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در شهرهای مختلف گرفته‌اند هر سازمان یک ساعتی را به افراد اعلام می‌کند و نمی‌دانند دقیقاً از ۱۲ بامداد اول آذر این محدودیت‌ها اجرا می‌شود یا از ساعت ۶ صبح یا ۸ صبح؟

همچنین هیچ فرد یا نهادی در ارتباط با تردد خودروهایی که پلاک غیربومی دارند ولی ساکن در شهرهای دیگر هستند توضیحاتی ارائه نکرد، اغلب افرادی که در تهران زندگی می‌کنند پلاک خودروی غیربومی دارند و اکنون که اول آذرماه است نمی‌دانند می‌توانند در سطح شهر تردد داشته باشند یا خیر؟ که البته برخی از افراد اعلام کردند با سامانه ۱۲۰ تماس گرفته‌اند و پلیس به آنها گفته که تردد خودرو با پلاکی غیر از پلاک بومی شهر مجاز نیست و این افراد جریمه می‌شوند. البته سعی داشتیم این موضوع را از فرماندهان پلیس راهور سوال کنیم که متأسفانه آنها پاسخگو نبودند و اعلام کردند که گفته شده تنها ستاد ملی مقابله با کرونا و قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا باید در رابطه با محدودیت‌های سراسری صحبت کنند و آنها به عنوان پلیس اجازه صحبت در این مورد را ندارند.

از دیگر مواردی که در مورد آن به صورت کامل اطلاع رسانی نشده است، نحوه فعالیت تاکسی‌های آنلاین است، گفته شد که تاکسی‌های آنلاین می‌توانند از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح تردد داشته باشند اما اعلام نشده که این افراد چگونه شناسایی می‌شوند و از جریمه شدنشان جلوگیری می‌شود، آیا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید در این ساعات حتماً مسافر داشته و در شهر تردد کنند؟ یا صرف عضویت در تاکسی‌های آنلاین کافی است؟ یا میزان فعالیت در این بازه زمانی ملاک است؟

به غیر از این سوالات چندین سوال دیگر هست که نشان از سردرگمی مردم و عدم اقناع عمومی برای اجرای محدودیت‌های کرونایی دارد، مهار کرونا نیاز به تدبیر دارد اما در تعطیلی دو هفته‌ای چیزی که کمتر به چشم می‌خورد، تدبیر است. عموم اصناف عصبانی هستند و ناچارند دو هفته تعطیلی اجباری و بی درآمدی و چک‌هایی که موعدشان می‌رسد و حساب‌هایی که خالی است را برای حفظ سلامت خود و دیگر شهروندان به جان بخرند اما هیچ تخفیف مالیاتی و یا بسته حمایتی که بتواند گره از مشکلات اصناف باز کند ارائه داده نشده است.

مهدهای کودک تعطیل شده‌اند و والدین شاغل مجبور هستند در محل کار حضور پیدا کنند، الزامی برای دورکار شدن گروه‌های حساس در نظر گرفته نشده و حتی اعلام نشده که اگر کارفرمایی تخلف کرد فرد شاکی باید به کجا اعتراض کند و گویی که فقط تصمیم گرفته‌اند و هیچ مصلحتی را در نظر نگرفته‌اند.