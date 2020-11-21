بایدن برای تامین هزینه «دولت انتقالی» دست به دامن مردم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که خود را پیروز این دور از رقابت‌ها معرفی کرده، در مواجهه با امتناع ترامپ از پذیرش شکست، برای تامین هزینه انتقال قدرت، دست به دامن مردم شد.

وی در این پیام نوشت: از آنجا که ترامپ در برابر پذیرش شکست مقاومت کرده و انتقال قدرت را به تاخیر می‌اندازد، مجبوریم خودمان هزینه دولت انتقالی را تامین کنیم و به کمک شما نیاز داریم. اگر می‌توانید در تامین هزینه دولت انتقالی بایدن-هریس شریک شوید.

این در حالی است که به ادعای برخی منابع، کارکنان شورای امنیت ملی کاخ سفید از جمله رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی، بی‌سر و صدا مشغول پیشبرد امور انتقال قدرت هستند تا در صورت ناکامی ترامپ در اثبات ادعای تقلب، زمام امور را به دست بایدن بسپارند.

اوبرایان پیش از این در مصاحبه‌ای گفته بود: به نظر می‌رسد بایدن در انتخابات پیروز شده است.

انتقال قدرت به نامزد پیروز انتخابات ۲۰۲۰، به طور رسمی در روز ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ (اول بهمن) انجام خواهد شد.