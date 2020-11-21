قلعه نویی ارزش پیروزی هفته اول استقلال را کم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر موفق شد تیم تازه به لیگ برتر راه یافته مس رفسنجان را با ۲ گل وریا غفوری و ارسلان مطهری در ورزشگاه آزادی شکست دهد که این پیروزی بسیار مورد توجه قرار گرفته بود.

آبی پوشان در حالی هفته دوم در اهواز مغلوب فولاد خوزستان شدند که تیم گل گهر سیرجان که تنها دومین فصل حضورش در لیگ برتر را سپری می‌کند در رفسنجان به مصاف حریف هفته اول استقلال رفت و تیمی که در تهران با ۲ گل از آبی پوشان شکست خورده بود را با نتیجه‌ای مشابه در خانه خود مغلوب کرد که این نتیجه از ارزش پیروزی هفته نخست استقلال کاست.

گل گهر سیرجان با پیروزی برابر مس رفسنجان در شهر رفسنجان نشان داد این تیم در هفته نخست نمی‌توانست رقیب خیلی دندان‌گیری برای آبی پوشان باشد و شاگردان فکری کار دشواری برای پیروزی برابر این حریف نداشته‌اند.

تیم مس رفسنجان در پایان هفته دوم لیگ برتر با پذیرفتن دو شکست مثل تیم آلومینیوم در انتهای جدول رده بندی این مسابقات قرار دارند.