باید به سمت تولید رادارهای فضا پایه برویم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم تقی‌زاده جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در هفتمین کنفرانس رادار و سامانه‌های مراقبتی که در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد، گفت: حوزه رادار و سنسورهای تشعشعی از قرن گذشته و در جنگ جهانی دوم مطرح بوده و در این قرن نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه پدیدهای نوین و غیرسنسوری امروز مکملی برای رادارها محسوب می‌شوند، افزود: در نسخه‌برداری تمامی تجهیزات کشف، شناسایی و درگیری، همواره پدیده سنسورهای تشعشعی ماندگار و از مهمترین موضوعات عصر ما محسوب می‌شود.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به پیشینه بهره‌گیری از سامانه‌های راداری در حوزه‌های نظامی و غیرنظامی، تاکید کرد: سامانه‌های راداری در جنگ جهانی دوم نیز مهم و تعیین‌کننده بودند و امروز نیز در حوزه غیرنظامی و در مسائلی چون هواشناسی، کنترل ترافیک هوایی و کشاورزی کاربرد دارند.

سردار تقی زاده با اشاره به تجربه جنگ هشت‌ساله با رژیم بعثی و همچنین منازعات منطقه‌ای، گفت: این منازعات برای ما درس‌ها و تجربه‌هایی در پی دارد که مهم‌ترین آن، تقویت بنیه دفاعی در سطوح مختلف پدافندی است؛ ما باید برای قوی‌تر شدن، تحقیق و تمرکز را در پژوهش‌های صنعتی در حوزه امواج و رادار ارتقا دهیم زیرا رادار و سامانه‌های مراقبتی در خدمت امنیت و توسعه کشور است.

وی با بیان اینکه جهت پیشرفت در حوزه پدافندی که از اولویت‌های نیروهای مسلح و کشور است، جامعه علمی باید به چند راهبرد توجه داشته باشد، افزود: ایجاد توازن میان رادارهای کشف‌کننده و رادارهای عملیاتی یکی از این راهبردهاست و ما در حوزه رادارهای پیشرفته و پیچیده، کارهای بسیار خوبی را تاکنون انجام داده‌ایم.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: امروز در دنیا و در حوزه رادارهای آرایه فازی پسیو و اکتیو کارهای بزرگی انجام شده است و خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه به انواع و اقسام باندهای مورد نیاز دست یافته است؛ این موضوع بیانگر مدیریت شایسته و ممتاز در این رابطه است که سبب شده به سامانه‌های مراقبتی مطلوبی جهت پدافند هوایی دقیق و قدرتمند دست یابیم.

سردار تقی‌زاده تصریح کرد: امروز با توسعه تحقیق و رشد هسته دانا و شبکه ملی توانا و با بهره‌گیری از این منطق توانستیم که در راستای ارتقای رشد سطح علمی و تکنولوژیکی در حوزه سامانه‌های مراقبتی با ۹۳ دانشگاه و شبکه همکاران صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان ۵۲۳ قرارداد منعقد کنیم و پیش‌بینی می‌شود که در پنج سال آینده این جریان به شش برابر گسترش پیدا کند.

وی افزود: دانشگاه صنعتی مالک اشتر نقش بسیار مهمی در توسعه اندیشه‌ها و انگاره‌های این بحث داشته است و دانشجویان بسیار ممتازی را تقدیم صنایع دفاعی کرده است؛ من فکر می‌کنم با این منطق و اندیشه ان‌شاءالله شاهد توسعه نیروی انسانی در مباحث برق الکترونیک، مخابرات و به‌ویژه سنسورهای تشعشعی باشیم.

جانشین وزیر دفاع خاطرنشان کرد: امروز میانگین سنی دانشمندان ما در مباحث رادار حدود ۳۲ سال است و این بیانگر آغاز راهی پرفروغ و پرافتخار و مناسب برای توسعه در این مسیر است.

سردار تقی زاده گفت: دفاع هوایی در حقیقت یک شبکه و مجموعه از مؤلفه‌ها و سنسورها و جنگ الکترونیک محسوب می‌شود که برای هر مرحله از دفاع به پیشرفت‌های لازم دست یافته‌ایم. امروز کارهای بزرگی در صنعت راداری انجام گرفته است و نیروهای مسلح با تعامل و همکاری توانسته‌اند بسیاری از رادارهای پیشرفته را عملیاتی کنند.

وی ادامه داد: وزارت دفاع برای توسعه اندیشه‌های راداری برنامه‌های بسیار خوبی را تعریف کرده است و خوشبختانه ما در مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح نیز اقدامات مؤثری را شاهد هستیم.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تولید رادارهای پیشرفته را از جمله برنامه‌های در دستورکار عنوان کرد و گفت: ما باید با ارتقای سطح دقت، پیشرفت در حوزه کشف و شناسایی سمت و ارتفاع و ماهیت اهداف به کیفیت بالاتری دست یابیم تا بتوانیم در تشخیص و تفکیک اهداف به کیفیت بالایی برسیم.

سردرا تقی زاده یکی دیگر از برنامه‌ها را استمرار توان عملیاتی در فضای الکترومغناطیسی عنوان کرد و گفت: تلاش ما بر این است تا هجمه‌های عظیم الکترومغناطیسی دشمن را از بین ببریم و برای شفاف‌تر شدن فضا تلاش کنیم.

وی در ادامه به کاربرد راهبردهای غیرنظامی در بخش رادار اشاره کرد و اظهار داشت: برای کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای باید به سمت رادارهای خودرویی برویم و همچنین بهره‌گیری از رادارهای کنترل مرزی و مرزبانی با توجه به مساحت و مرزهای طولانی کشورمان می‌تواند درحوزه برقراری امنیت مرزها کمک شایانی به ما کند.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه دیر یا زود به رادارهای فضاپایه نیازمند خواهیم شد، گفت: ما باید در فضاهای علمی کشور این موضوع را مطرح و دنبال کنیم و بسترهای لازم را در این رابطه داشته باشیم تا کشور در آینده دچار غافلگیری فناورانه راهبردی نشود.