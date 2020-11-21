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۱ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۱

سردار تقی‌زاده:

باید به سمت تولید رادارهای فضا پایه برویم

باید به سمت تولید رادارهای فضا پایه برویم

جانشین وزیر دفاع با اشاره به اهمیت بسترسازی جهت تأمین نیاز کشور در حوزه رادار فضاپایه، گفت: باید در فضاهای علمی کشور این موضوع را مطرح و دنبال کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم تقی‌زاده جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در هفتمین کنفرانس رادار و سامانه‌های مراقبتی که در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد، گفت: حوزه رادار و سنسورهای تشعشعی از قرن گذشته و در جنگ جهانی دوم مطرح بوده و در این قرن نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه پدیدهای نوین و غیرسنسوری امروز مکملی برای رادارها محسوب می‌شوند، افزود: در نسخه‌برداری تمامی تجهیزات کشف، شناسایی و درگیری، همواره پدیده سنسورهای تشعشعی ماندگار و از مهمترین موضوعات عصر ما محسوب می‌شود.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به پیشینه بهره‌گیری از سامانه‌های راداری در حوزه‌های نظامی و غیرنظامی، تاکید کرد: سامانه‌های راداری در جنگ جهانی دوم نیز مهم و تعیین‌کننده بودند و امروز نیز در حوزه غیرنظامی و در مسائلی چون هواشناسی، کنترل ترافیک هوایی و کشاورزی کاربرد دارند.

سردار تقی زاده با اشاره به تجربه جنگ هشت‌ساله با رژیم بعثی و همچنین منازعات منطقه‌ای، گفت: این منازعات برای ما درس‌ها و تجربه‌هایی در پی دارد که مهم‌ترین آن، تقویت بنیه دفاعی در سطوح مختلف پدافندی است؛  ما باید برای قوی‌تر شدن، تحقیق و تمرکز را در پژوهش‌های صنعتی در حوزه امواج و رادار ارتقا دهیم زیرا رادار و سامانه‌های مراقبتی در خدمت امنیت و توسعه کشور است.

وی با بیان اینکه جهت پیشرفت در حوزه پدافندی که از اولویت‌های نیروهای مسلح و کشور است، جامعه علمی باید به چند راهبرد توجه داشته باشد، افزود: ایجاد توازن میان رادارهای کشف‌کننده و رادارهای عملیاتی یکی از این راهبردهاست و ما در حوزه رادارهای پیشرفته و پیچیده، کارهای بسیار خوبی را تاکنون انجام داده‌ایم.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: امروز در دنیا و در حوزه رادارهای آرایه فازی پسیو و اکتیو کارهای بزرگی انجام شده است و خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه به انواع و اقسام باندهای مورد نیاز دست یافته است؛ این موضوع بیانگر مدیریت شایسته و ممتاز در این رابطه است که سبب شده به سامانه‌های مراقبتی مطلوبی جهت پدافند هوایی دقیق و قدرتمند دست یابیم.

سردار تقی‌زاده تصریح کرد: امروز با توسعه تحقیق و رشد هسته دانا و شبکه ملی توانا و با بهره‌گیری از این منطق توانستیم که در راستای ارتقای رشد سطح علمی و تکنولوژیکی در حوزه سامانه‌های مراقبتی با ۹۳ دانشگاه و شبکه همکاران صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان ۵۲۳ قرارداد منعقد کنیم و پیش‌بینی می‌شود که در پنج سال آینده این جریان به شش برابر گسترش پیدا کند.

وی افزود: دانشگاه صنعتی مالک اشتر نقش بسیار مهمی در توسعه اندیشه‌ها و انگاره‌های این بحث داشته است و دانشجویان بسیار ممتازی را تقدیم صنایع دفاعی کرده است؛ من فکر می‌کنم با این منطق و اندیشه ان‌شاءالله شاهد توسعه نیروی انسانی در مباحث برق الکترونیک، مخابرات و به‌ویژه سنسورهای تشعشعی باشیم.

جانشین وزیر دفاع خاطرنشان کرد: امروز میانگین سنی دانشمندان ما در مباحث رادار حدود ۳۲ سال است و این بیانگر آغاز راهی پرفروغ و پرافتخار و مناسب برای توسعه در این مسیر است.

سردار تقی زاده گفت: دفاع هوایی در حقیقت یک شبکه و مجموعه از مؤلفه‌ها و سنسورها و جنگ الکترونیک محسوب می‌شود که برای هر مرحله از دفاع به پیشرفت‌های لازم دست یافته‌ایم. امروز کارهای بزرگی در صنعت راداری انجام گرفته است و نیروهای مسلح با تعامل و همکاری توانسته‌اند بسیاری از رادارهای پیشرفته را عملیاتی کنند.

وی ادامه داد: وزارت دفاع برای توسعه اندیشه‌های راداری برنامه‌های بسیار خوبی را تعریف کرده است و خوشبختانه ما در مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح نیز اقدامات مؤثری را شاهد هستیم.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تولید رادارهای پیشرفته را از جمله برنامه‌های در دستورکار عنوان کرد و گفت: ما باید با ارتقای سطح دقت، پیشرفت در حوزه کشف و شناسایی سمت و ارتفاع و ماهیت اهداف به کیفیت بالاتری دست یابیم تا بتوانیم در تشخیص و تفکیک اهداف به کیفیت بالایی برسیم.

سردرا تقی زاده یکی دیگر از برنامه‌ها را استمرار توان عملیاتی در فضای الکترومغناطیسی عنوان کرد و گفت: تلاش ما بر این است تا هجمه‌های عظیم الکترومغناطیسی دشمن را از بین ببریم و برای شفاف‌تر شدن فضا تلاش کنیم.

وی در ادامه به کاربرد راهبردهای غیرنظامی در بخش رادار اشاره کرد و اظهار داشت: برای کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای باید به سمت رادارهای خودرویی برویم و همچنین بهره‌گیری از رادارهای کنترل مرزی و مرزبانی با توجه به مساحت و مرزهای طولانی کشورمان می‌تواند درحوزه برقراری امنیت مرزها کمک شایانی به ما کند.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه دیر یا زود به رادارهای فضاپایه نیازمند خواهیم شد، گفت: ما باید در فضاهای علمی کشور این موضوع را مطرح و دنبال کنیم و بسترهای لازم را در این رابطه داشته باشیم تا کشور در آینده دچار غافلگیری فناورانه راهبردی نشود.

کد مطلب 5076544
هادی رضایی

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