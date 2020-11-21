جشنواره طنز «خش دلانه» یزد در فضای مجازی برگزار می شود

عباس ملازینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تجربه موفق جشنواره اول و کشف استعدادهایی در زمینه استندآپ کمدی و نمایش طنز، تصمیم بر آن شد تا دومین دوره این جشنواره را نیز در یزد برگزار کنیم.

وی عنوان کرد: جشنواره دوم در قالب موضوعاتی همچون سلامت، بهداشت و ویروس کرونا، همدلی و مشارکت اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، امید و افزایش نشاط و ارتقاء و تحکیم بنیان خانواده طراحی شده است.

ملازینلی با بیان اینکه دومین دوره جشنواره «خش دلانه» فرصتی برای نمایش استعدادهای نهفته در عرصه‌ طنز و استندآپ کمدی است، اظهار داشت: یکی از رسالت‌های سازمان، اجرای برنامه‌هایی در راستای افزایش نشاط اجتماعی است و با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر جامعه، این برنامه برخلاف سال گذشته که در سطح شهر و پارک ها برگزار شد، امسال به صورت کامل در فضای مجازی اجرایی می شود.

ملازینلی تصریح کرد: با توجه به برگزاری کنگره ۴ هزار شهید استان در اسفند ماه، بخش ویژه ای با عنوان نمایش طنز «جبهه و دفاع مقدس» در این جشنواره در نظر گرفته شده است.

معاون شهردار یزد، آخرین مهلت ارسال اثار به دبیرخانه جشنواره را ۱۵ آذرماه اعلام کرد و گفت: اعلام نتایج آثار پذیرفته شده ۲۰ آذرماه، برگزاری و نمایش آثار ۲۵ تا ۲۷ آذرماه و آیین اختتامیه مجازی آن ۲۸ آذرماه برگزار خواهد شد.

ملازینلی عنوان کرد: علاقمندان می توانند آثار ضبط شده خود را به فضاهای مجازی سازمان یا به صرت پستی به دبیرخانه جشنواره به نشانی خیابان کاشانی روبروی پارک هفتم تیر، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ارسال نمایند همچنین شماره تلفن های ۰۳۵۳۸۲۷۷۶۵۰ و ۰۹۱۳۷۴۹۷۶۴۳ برای هماهنگی های بیشتر در نظر گرفته شده است.