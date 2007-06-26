به گزارش خبرنگار مهر، کاروان قایقرانی ایران در رشته کاناپولو در حالی تورنمنت بین المللی بلژیک را پشت سر گذاشت که بر خلاف آرزوهای بلند پروازانه خود دربین قدرتهای جهانی این رشته با قبول شش شکست و یک پیروزی به خانه بر می گردد.

این تیم بعد از کسب تجربه ارزشمند حضور در بین سه تیم اول آسیا در مسابقات قهرمانی این قاره کهن قصد داشت برای اولین بار توانایی های خود را به تیم های اروپایی و قهرمانان جهان اثبات کند که هرچند شش شکست را در کارنامه خود به همراه داشت و نتوانست رضایت مدیران و مربیان خود را دریافت کند اما باید قبول کنیم که این شکست ها در اولین بازی در مقابل تیم های اول رنکینگ جهانی تجربه خوبی برای ورزشکاران ما به همراه داشته است.

در این دیدارها که طی روزهای اول تا سوم تیر ماه در پایتخت بلژیک برگزار شد در بخش مردان تیم ملی ایران 4 بر صفر مقابل تیم سوئیس اولین شکست خود را تجربه کرد. 4 بر 3 از تیم آلمان شکست خورد و 6 بر 3 مقابل تیم ایتالیا متوقف شد . در بخش بانوان بهترین نتیجه بدست آمد به طوریکه تنها یک برد حاصل تلاش کاناپولوئی های ما بود! 6 بر صفر انگلیس رابردیم، 4 بر 2 از ایتالیا، 7 بر 2 از آلمان و 4 بر 2 از بلژیک باختیم تا بدین شکل باز هم نتوانیم رنکنیگ جهانی را برای خودمان ثبت کنیم .

در این مسابقات که با حضور تیم های اروپایی انجام شد ایران تنها تیم آسیایی بود که با جرات در مقابل تیمهای قدری چون بلژیک فرانسه، ایتالیا و آلمان قرار گرفت . تیم زنان ایران که در کاناپولو شرایط بهتری نسبت به مردان دارد توانست با تنها برد خود رتبه هفتم جدول مسابقات را از آن خود کند. تیم مردان نیز رتبه 12 را بدست آورد.