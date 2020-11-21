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۱ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۱

امیر خانزادی:

ناو اطلاعاتی «شیراز» تا سال آینده به ناوگان نداجا ملحق می‌شود

ناو اطلاعاتی «شیراز» تا سال آینده به ناوگان نداجا ملحق می‌شود

فرمانده نیروی دریایی ارتش از پیشرفت مراحل ساخت ناو اطلاعاتی شیراز خبر داد و گفت: این شناور که از ویژگی‌های خاصی برخوردار است تا سال آینده به ناوگان نداجا ملحق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی در گفتگویی، درباره ساخت شناور اطلاعاتی شیراز، گفت: این شناور جدید دارای ویژگی‌های خاصی است که کار ساخت سازه آن به اتمام رسیده و هم‌اکنون در حال تجهیز سامانه‌های آن هستیم و برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌ایم تا این شناور جدید را به ناوگان نیروی دریایی ملحق کنیم.

وی همچنین در خصوص مقدمات ساخت شناورهای تریماران، افزود: ساخت این شناور که بیش از سه هزار تن وزن دارد و از قابلیت‌های تهاجمی خوبی برخوردار است در دستور کار نیروی دریایی قرار گرفته و طراحی‌های مفهومی و جزئی آن نیز انجام شده است و ان‌شاءالله برنامه ساخت آن به طور جدی در سال‌های آینده آغاز می‌شود.

فرمانده نداجا با اشاره به توانمندی کارکنان با تجربه و جوان نیروی دریایی، تاکید کرد: امروز نیروی دریایی به سطحی از توانمندی رسیده که قادر است بسیاری از نیازهای خود را در داخل و توسط متخصصان جوان و کاردان تأمین کند و این روحیه خوداتکایی و اعتماد به نفس در تمامی بخش‌های نیروی دریایی تسرّی یافته است.

کد مطلب 5076552
هادی رضایی

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