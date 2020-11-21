به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی در گفتگویی، درباره ساخت شناور اطلاعاتی شیراز، گفت: این شناور جدید دارای ویژگیهای خاصی است که کار ساخت سازه آن به اتمام رسیده و هماکنون در حال تجهیز سامانههای آن هستیم و برای سال آینده پیشبینی کردهایم تا این شناور جدید را به ناوگان نیروی دریایی ملحق کنیم.
وی همچنین در خصوص مقدمات ساخت شناورهای تریماران، افزود: ساخت این شناور که بیش از سه هزار تن وزن دارد و از قابلیتهای تهاجمی خوبی برخوردار است در دستور کار نیروی دریایی قرار گرفته و طراحیهای مفهومی و جزئی آن نیز انجام شده است و انشاءالله برنامه ساخت آن به طور جدی در سالهای آینده آغاز میشود.
فرمانده نداجا با اشاره به توانمندی کارکنان با تجربه و جوان نیروی دریایی، تاکید کرد: امروز نیروی دریایی به سطحی از توانمندی رسیده که قادر است بسیاری از نیازهای خود را در داخل و توسط متخصصان جوان و کاردان تأمین کند و این روحیه خوداتکایی و اعتماد به نفس در تمامی بخشهای نیروی دریایی تسرّی یافته است.
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