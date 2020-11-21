حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه برگزاری جلسات مجلس در دوران اعمال محدودیت های کرونایی،گفت: مجلس شورای اسلامی طی دو هفته جاری جلسه علنی دارد اما تغییراتی در نحوه برگزاری جلسات مجلس اعمال می شود.

وی بیان کرد: ساعت کاری مجلس صرفا در این دو هفته ۷.۳۰ دقیقه تا ۱۱.۳۰ دقیقه است و جلسه علنی مجلس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه برگزار می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون های تخصصی مجلس هم در روزهای دوشنبه و سه شنبه طی دو هفته جاری جلسات خود را با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می کنند و در این مدت صرفا یک میهمان باید در جلسات کمیسیون های مجلس حضور یابد و برای آنکه تراکم جمعیت نداشته باشیم، از هر دستگاهی فقط یک نفر در جلسات کمیسیون های مجلس حضور می یابد.

سلیمی درباره نحوه برگزاری صحن علنی مجلس گفت: قرار بر این است که ۱۶۷ نفر از نمایندگان با فاصله دو متر از یکدیگر در صحن علنی حضور یابند و مابقی نمایندگان هم در تالار مشروطه یعنی مجلس قدیم حضور یابند و در صورت نیاز برخی از آنان در محل کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون تلفیق حاضر می شوند.

وی تصریح کرد: بر این اساس نمایندگان در چند نقطه مجلس تقسیم می شوند تا در صحن علنی مجلس متمرکز نشوند و پروتکل های بهداشتی به صورت کامل رعایت شود.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی افزود: جهت بررسی طرح ها و لوایح در صحن علنی مجلس هم صرفا معاون پارلمانی رئیس جمهور و یک کارشناس می توانند حضور یابند تا از تراکم جمعیت خودداری شود.

سلیمی تصریح کرد: نمایندگان در این دو هفته نباید از تهران خارج شوند و بر این اساس نباید به حوزه های انتخابیه خود بروند و توصیه می شود در جلسات بیرون از مجلس در این دو هفته حضور نداشته باشند و پس از حضور در جلسات مجلس بلافاصله به منزل بروند.

وی اظهار داشت: بر این اساس جلسات مجلس در این دو هفته به صورت مجازی برگزار نمی شود بلکه همه نمایندگان در مجلس حضور می یابند اما در چند نقطه حاضر می شوند تا تراکم جمعیت وجود نداشته باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه سالن غذاخوری و پذیرایی مجلس در این دو هفته تعطیل می شود، گفت: همچنین با تشخیص مدیران کل یک سوم کارکنان مجلس می توانند در این دو هفته در محل کار خود حضور یابند و کسانی هم که دارای بیماری زمینه ای هستند می توانند وظایف خود را به صورت دورکاری انجام دهند.