۲۴ باب کتابخانه در روستاهای خراسان جنوبی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاجی صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی گفت: یکی از اولویت‌های ما در پنج سال گذشته بهره مند کردن روستاها و مناطق کمتر برخوردار خراسان‌جنوبی از نعمت کتابخانه‌های مجهز است.

جانشین سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان‌جنوبی اظهارکرد: در حال حاضر در روستاهای خراسان‌جنوبی ۲۴ باب کتابخانه وجود دارد.

حاجی با اشاره به اینکه اکثر روستاهای بالای دو هزار و ۵۰۰ نفر خراسان‌جنوبی از کتابخانه بهره‌مند هستند، بیان‌کرد: طی پنج سال اخیر اقدامات بسیار ارزشمندی در زمینه بهسازی، نوسازی و تجهیز کتابخانه‌های خراسان‌جنوبی صورت گرفته و زمینه افزایش اعضای کتابخانه‌های استان را فراهم کرده است.

وی با اشاره اینکه بزرگترین کتابخانه روستایی کشور از لحاظ کمیت و غنی بودن منابع در روستای خان شرف نهبندان خراسان‌جنوبی است، ادامه‌داد: در مجموع در خراسان‌جنوبی ۷۷ باب کتابخانه با ۵۸ هزار عضو وجود دارد.

جانشین سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در کتابخانه‌های خراسان‌جنوبی حدود ۹۵۰ هزار جلد کتاب نگهداری می‌شود، گفت: نگاه ما به کتابخانه تنها نگاه به محلی برای امانت دادن کتاب نیست.

حاجی با اشاره به اینکه کتابخانه و کتابدار به ویژه در روستاهای پرجمعیت را یک قطب فرهنگی می‌دانیم، یادآور شد: در مجموع در کتابخانه‌های خراسان‌جنوبی ۱۳۶ پرسنل فعالیت دارند.