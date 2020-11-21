  1. استانها
  2. مازندران
۱ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۹

پنجره مهر؛

ممنوعیت تردد به شهر ساری

ممنوعیت تردد به شهر ساری

ساری- همزمان باسراسر کشور، طرح ممنوعیت تردد و ورود به مرکز شهرها از جمله ساری اجرا شد.

دریافت 9 MB

به گزارش خبرنگار مهر، اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی با ممنوعیت طرح تردد به مرکز شهرها از صبح امروز در استان مازندران از جمله شهر ساری اجرا شد.

طبق اعلام ستاد کرونا وضعیت سه شهر ساری، آمل و بهشهر قرمز است.

کد مطلب 5076572

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • Arya IR ۰۸:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
      0 0
      پاسخ
      دو هفته که سهله دو سال هم ممنوعیت باشه این بیماری مرتفع نمیشه... همه مبتلاع می شیم... تنها راه مقابله تقویت سیستم ایمنی بدنه و امید به پیدا شدن دارو... دولت ها باید مکمل های داروئی او ل c و بعد D3 و بعد e و آخر گروه B رو در اختیار و بوفور برای مردم فراهم کنن... که متاسفانه اصلن بفکر هم نیستن!

    تازه‌ترین اخبار