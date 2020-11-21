ممنوعیت تردد به شهر ساری

به گزارش خبرنگار مهر، اعمال محدودیتهای جدید کرونایی با ممنوعیت طرح تردد به مرکز شهرها از صبح امروز در استان مازندران از جمله شهر ساری اجرا شد.
طبق اعلام ستاد کرونا وضعیت سه شهر ساری، آمل و بهشهر قرمز است.
ساری- همزمان باسراسر کشور، طرح ممنوعیت تردد و ورود به مرکز شهرها از جمله ساری اجرا شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اعمال محدودیتهای جدید کرونایی با ممنوعیت طرح تردد به مرکز شهرها از صبح امروز در استان مازندران از جمله شهر ساری اجرا شد.
طبق اعلام ستاد کرونا وضعیت سه شهر ساری، آمل و بهشهر قرمز است.
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