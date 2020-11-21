به گزارش خبرگزاری مهر، لامبرینی ثوما، خبرنگار و تحلیلگر فرهنگی سیاسی حوزه غرب آسیا در یونان با مهدی نیکخواه قمی، رایزن فرهنگی کشورمان در یونان دیدار و پیرامون موضوعات مختلف فرهنگی بین دو کشور گفتوگو کرد.
ثوما در این دیدار با بیان تجربیات سفر خود به ایران گفت: به جرأت میتوانم بگویم در بین ۳۷ کشوری که در طول زندگیام سفر کردهام، گرمترین و مهماننوازترین مردم دنیا، ایرانیان هستند و خاطراتی از سفرهایم به ایران در ذهن دارم که فکر نمیکنم هیچگاه از ذهنم محو شود.
این خبرنگار حوزه غرب آسیا در یونان افزود: در سفر اولی که به عنوان گردشگر وارد ایران شدم، متأسفانه بر اساس القا رسانهها تصور دیگری از ایران داشتم، در این سفر که فرزندم مرا همراهی میکرد به دلیل تصوراتی که در ذهنش بود، بشدت میترسید ولی بعد از سه روز و مشاهده امنیت و آرامش موجود در ایران، بسیار با ایرانیان احساس قرابت و نزدیکی کردیم به طوری که فرزندم مرا رها کرد و دو، سه روزی را با دوستان ایرانی که پیدا کرده بود، سپری کرد.
وی ادامه داد: شاید ایرانیان نزدیکترین مردم از لحاظ خلق و خو، احساسات، سبک زندگی و … به یونانیان باشند. با وجود اینکه عدهای سعی دارند نشان دهند که ما مربوط به غرب هستیم اما روحیه و منش ما شرقی است.
ثوما به حضور پُر شور مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: من تنها خبرنگار رسمی یونان بودم که در مراسم تشییع پیکر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی حضور داشتم. فکر نمیکنم در طول زندگیام دیگر چنین صحنهای را شاهد باشم. جمعیت میلیونی، متشکل از زن و مرد و بچه که همگیشان برای قهرمان ملی خود اشک میریختند. حضور پُر رنگ زنان در این راهپیمایی باعث تعجب دوچندان من شد.
وی به انتشار مقالاتی از حضور و مشاهدات خود از ایران و مراسم تشییع پیکر مطهر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به زبان انگلیسی در یونان اشاره کرد.
نیکخواه قمی، رایزن فرهنگی کشورمان در یونان از فعالیتهای خانم ثوما در فضای مجازی برای نشان دادن تصویری درست از ایران و اسلام قدردانی کرد و گفت: همانطور که به درستی گفتید، رسانههای غربی با انتشار اخبار جعلی و دروغ تصویری غیر واقعی را از ایران نشان میدهند و همه کسانی که وارد ایران میشوند، در برخورد اول ایران دیگری را میبینند و عاشق آن میشوند.
وی با تشریح ابعاد شخصیتی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: حلقه گمشده جامعه امروز بشری معنویت است. جامعه غربی غرق در دنیاگرایی و جهل مدرن شده و همه چیز را در بستر سود و فایده میسنجد و درکی از چنین روابط عمیق انسانی ندارد که سبب شده میلیونها نفر برای تشییع پیکر سردار عزیز ما حضور پیدا کنند. صحنههایی که شما دیدید تنها بخشی از انسجام ایرانیان است که در زمانهای خاص خود را نشان میدهد.
این دیدار با تأکید لابرینی ثوما بر تداوم همکاری با رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد زمینههای شناخت بیشتر از تاریخ و فرهنگ ایران در شبکههای اجتماعی به پایان رسید.
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