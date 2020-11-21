ویندوز ۳۵ ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، مایکروسافت ویندوز یکی از شناخته شده ترین نرم افزارهای جهان است که دیروز ۳۵ ساله شد.

ویندوز ۱.۰ در بیست نوامبر ۱۹۸۵ میلادی برای نخستین بار عرضه شد اما منتقدان فناوری آن را ضعیف ارزیابی کردند زیرا یک سیستم عامل نبود و بیشتر یک GUI اضافه شده به MS-DOS به حساب می‌آمد.

اما از آن زمان تاکنون ویندوز مسیر طولانی را طی کرده و نسخه‌های «۹۵» و «ایکس پی» آن شهرت یافتند. هرچند نسخه‌هایی دیگر مانند «ویستا» و «ویندوز ME» و «۸» چندان شهرت خوبی ندارند.

هرچند تمام نسخه‌های این نرم افزار محبوب نبوده اما در حال حاضر بیش از یک میلیارد دستگاه مجهز به سیستم عامل «ویندوز ۱۰» هستند.