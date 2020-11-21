به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا، امروز شنبه عازم امارات است تا با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار کند.

گفته می‌شود که هدف از این سفر، گفتگو درباره قرارداد ۲۳ میلیارد دلاری فروش تسلیحات به امارات و پرداختن به مسائل دوجانبه ازجمله همکاری‌های امنیتی است.

علاوه بر این، در بیانیه هفته جاری وزارت خارجه آمریکا، مقابله با نفوذ ایران نیز از جمله اهداف دیدار او با ولیعهد امارات عنوان شده است.

از طرح واگذاری تسلیحات از جمله جنگنده‌های اف ۳۵ به امارات که یکی از توافق‌های جانبی عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی بود؛ در کنگره آمریکا استقبال سردی شده است.

چندی پیش، سناتور «کریس مورفی» در این باره گفته بود: امارات متحد آمریکا است اما گریزی از این موضوع نیست که اماراتی ها سابقه انتقال سلاح های ایالات متحده به شبه نظامیان افراطی را داشته و قوانین بین المللی در لیبی و یمن را نقض کرده اند. حداقل آمریکا نباید در روند فروش تسلیحات به این کشور عجله کند.

مورفی یکی از سه سناتور آمریکایی است که به دنبال ارائه طرحی برای ممانعت از فروش تسلیحات به امارات هستند.

چهارشنبه هفته گذشته، «باب منندز» سناتور دموکرات و «رند پال» سناتور جمهوریخواه، اعلام کردند که چهار قطعنامه جداگانه را در رد طرح ترامپ برای فروش پهپادهای «ریپر»، جت های جنگی «اف -۳۵»، موشک های هوا به هوا و جنگ‌افزارها و مهمات دیگر ارائه خواهند کرد.

اعضای کنگره که هفته پیش در جریان این طرح قرار گرفته‌اند، می‌گویند که این فروش عظیم تسلیحاتی موازنه قدرت در خاورمیانه را تغییر می‌دهد. بسیاری از نمایندگان همچنین نگران هستند که امارات از این تسلیحات علیه غیرنظامیان در یمن استفاده کند. این تسلیحات ساخت شرکت‌های «جنرال اَتُمیکز»، «لاکهید مارتین»، و «ریتیان» است.

هر چند این قطعنامه‌ها توجه قانونگذاران را جلب خواهد کرد و ممکن است تحویل این تسلیحات را به تاخیر بیندازد ولی بعید است موجب توقف آن شود.

چنین قطعنامه هایی باید مورد تائید اکثریت سنا قرار بگیرد که کنترل آن در اختیار جمهوریخواهان است. گذشته از آن، این قطعنامه‌ها حتی در صورت تصویب شدن در کنگره، با وتوی ترامپ روبرو خواهند شد.