حسن توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص ثبت موقوفات جدید در شهرستان خمینی‌شهر از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار داشت: در این بازه زمانی ۶ موقوفه جدید در این شهرستان به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه موقوفه کوثر از مهم‌ترین وقف‌های ثبت شده در سال جاری است، ابراز داشت: این موقوفه با نیات فرهنگی، مذهبی، خدماتی، ورزشی و تجاری به مساحت ۸۵۰ متر مربع و ارزش ریالی سه و نیم میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی‌شهر همچنین به ثبت دو موقوفه توسط یکی از واقفان این شهرستان اشاره کرد و گفت: اکبر پریشانی دو باب مغازه ۱۱ متر و ۱۷ متر مربعی که یکی ۳۲۰ میلیون تومان و دیگری ۲۵۰ میلیون تومان ارزش دارد را با نیات روضه خوانی، قرائت قرآن و افطار در ماه مبارک رمضان به ثبت رسانده است.

وی همچنین به وقف یک باب مغازه توسط واقفان محمد علی رمضانی و اصغر آقا اسماعیلی برای هزینه‌های روزانه مسجد صاحب‌الزمان اشاره کر و گفت: ارزش ریالی ملک موقوفه نیز ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

توکلی با اشاره به موقوفات غیر انتفاعی ثبت شده در خمینی شهر از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: عرصه و اعیان مسجد صاحب‌الزمان زاینده رود توسط واقفان عباس مرادی، غلامحسین ابراهیمی و سید مصطفی علویان وقف شده است.

وی افزود: موقوفه مرحوم علی سلیمانی و حاج رجبعلی سلیمانی و شرکا برای مسجد صاحب‌الزمان درچه نیز از دیگر موقوفات غیر انتفاعی ثبت شده در خمینی شهر است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خمینی‌شهر با بیان اینکه برای ثبت وقف‌های جدید در خمینی‌شهر نیازمند وقف برای زیر ساخت‌های فرهنگی، آموزشی، نیت با رویکردهای تأمین تجهیزات تکنولوژی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و غیره هستیم، ابراز داشت: در این زمینه از واقفان انتظار داریم به این نیازها نیز توجه داشته باشند.

نصب امین در موقوفه ملک‌التجار خمینی شهر

وی همچنین به وجود ۵۵ مدرسه موقوفه در شهرستان خمینی شهر اشاره کرد و ادامه داد: تنها در دو مورد بدهی اجاره بهای این مدارس ۸۰ میلیون تومان است که پرداخت نشده و اجرای حکم را در این ارتباط را خواهیم داشت.

توکلی همچنین با بیان اینکه در موقوفه ملک التجار به عنوان بزرگترین موقوفه شهرستان، طرح «نصب امین» را داشتیم، ابراز داشت: این موقوفه با نیات مذهبی و به منظور خیرات و مبرات اجرا شده است.