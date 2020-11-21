سودان برای نخستین بار در سازمان ملل به نفع رژیم صهیونیستی رأی داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، تنها پس از گذشت چند هفته از اعلام عادی سازی روابط میان سودان و رژیم صهیونیستی، خارطوم برای نخستین بار به نفع این رژیم در سازمان ملل متحد رأی داد.

بر اساس این گزارش، در جریان یک رأی گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که خارطوم به نفع طرح پیشنهادی رژیم صهیونیستی رأی داد. رژیم صهیونیستی طرحی را تحت عنوان نوآوری به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد داده بود که با رأی موافق سودان مواجه شد.

پیشتر «سامی ابوزهری» عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی «حماس» به عادی سازی روابط میان سودان و رژیم صهیونیستی واکنش نشان داده بود. وی در این خصوص گفته بود: توافق عادی سازی روابط سودان و رژیم صهیونیستی مسأله دردناکی است.

این عضو ارشد حماس در ادامه تأکید کرده بود: واقعیت این است که توافق عادی سازی روابط سودان با تل آویو با تاریخ این کشور سازگاری ندارد. تاریخ سودان سرشار از حمایت های مختلف از مسأله فلسطین است و به همین دلیل هیچ سنخیتی میان عادی سازی و این تاریخ درخشان وجود ندارد.