صمد علیزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: همه ساله مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس استان همزمان با کشور در آذرماه به همت سازمان دانش آموزی و با مشارکت مدیریت بحران استان، صدا و سیما، مرکز فوریت‌های پزشکی و جمعیت هلال احمر و خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری به منظور ارتقای آمادگی عمومی برای مواجهه با اثرات زلزله برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: امسال با توجه به شرایط کرونایی و تعطیلی مدارس، بیست و دومین مانور سراسری زلزله و ایمنی ویژه دانش آموزان و اعضای خانواده روز شنبه هشتم آذرماه در بستر شبکه شاد برگزار می‌شود.

مدیر سازمان دانش آموزی آذربایجان شرقی از ارسال راهنما و اطلاعیه اجرای مانور در سال جاری به مدارس استان خبر داد و گفت: با توجه به کسب رتبه اول کشوری توسط استان در اجرای بیست و یکمین مانور زلزله و ایمنی در مدارس در سال گذشته، امسال نیز با همکاری نواحی و مناطق نسبت به اجرای مطلوب این برنامه و اطلاع رسانی به دانش آموزان در بستر شبکه شاد اهتمام لازم صورت می‌گیرد.

علیزاده بیان کرد: مانور دو محور موضوعی محتوای آموزشی و فیلم اجرای مانور برگزار می‌شود که مهلت ارسال آثار در بخش اول یعنی محتوای آموزشی تا ۵ آذرماه و در بخش دوم یعنی اجرای مانور تا ۱۳ آذرماه است.

وی ادامه داد: دانش آموزان می‌توانند بر اساس راهنمای اجرای مانور که به مدارس ارسال شده و همچنین در سامانه ارتباطی پیشتازان (ساپ) به آدرس parvareshi۴@ در شبکه شاد قابل دریافت است نسبت به تولید محتوای آموزشی در قالب فیلم آموزشی، موشن گرافی، اینفوگرافی، اسلاید، پوستر و نقاشی با حداکثر حجم ۱۰ مگا بایت اقدام و از طریق شبکه شاد به دبیرخانه مانور ارسال کنند.

مدیر سازمان دانش آموزی آذربایجان شرقی افزود: همچنین دانش آموزان می‌توانند با مطالعه دقیق راهنمای اجرای مانور در صبح روز شنبه ۸ آذرماه در منازل حضور داشته و از طریق رادیو سراسری آماده شنیدن آژیر باشند و به محض شنیدن صدای آژیر نسبت به پناهگیری صحیح و خروج اضطراری در منزل اقدام و از این عملیات خود فیلم تهیه کرده و با حداکثر حجم ۱۰ مگا بایت تهیه و از طریق شبکه شاد به دبیرخانه مانور ارسال کنند.

علیزاده گفت: به سه اثر برتر هر رشته جوایز ارزنده‌ای از سوی برگزار کنندگان این مانور اهدا می‌شود.