محسن رخصی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری ۳۸۶ مددجوی تحت حمایت این نهاد کمک هزینه ازدواج دریافت کرده‌اند.

وی افزود: به منظور ازدواج این جوانان مددجو در مجموع ۹۱۳ میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده که از این میزان ۷۳۴ میلیون تومان از محل صدقات و کمک‌های مردمی تأمین شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به اینکه هم اکنون هزار و ۶۸۷ جوان مددجو کرمانشاهی در انتظار دریافت کمک هزینه ازدواج هستند، عنوان کرد: با کمک خیران نیک اندیش تمهیدات لازم برای پرداخت کمک هزینه ازدواج به ۲۴۲ نفر از این جوانان فراهم شده است.

رخصی تصریح کرد کرد: همچنین اعتبار کمک هزینه ازدواج برای ۳۵۳ جوان مددجو نیز به زودی اختصاص خواهد یافت.

وی با بیان اینکه هم اکنون اقداماتی به صورت هم افزایی با مؤسسات خیریه و بنیاد مستضعفان به منظور تأمین کمک هزینه ازدواج جوانان پشت نوبت صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد: خیران نیکوکار برای تأمین هزینه ازدواج این جوانان مددجو یاری رسان کمیته امداد شوند.