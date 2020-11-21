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۱ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۰

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

محور ترانزیتی جنوب بر اثر ریزش کوه مسدود شد

محور ترانزیتی جنوب بر اثر ریزش کوه مسدود شد

پلدختر- بخشدار معمولان گفت: محور پلدختر-خرم آباد در یک لاین بر اثر ریزش کوه مسدود شد.

سید حبیب الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور پلدختر-خرم آباد در پیچ «گاوزرده» به علت ریزش کوه دریک لاین مسدود شد و تردد در این محور به کندی صورت می‌گیرد.

وی افزود: به دنبال پیش بینی بارش‌های شدید تمام نیروهای امدادی و خدماتی به حالت آماده باش کامل هستند.

بخشدار معمولان گفت: نیروهای راهداری در تلاش هستند که سنگ‌ها و تراشه‌ها را از جاده پاک سازی و نسبت به باز شدن جاده اقدام کنند.

موسوی از رانندگان خواست که با توجه به بارندگی شدید و ریزش کوه از محور پلدختر- خرم آباد تردد نکنند و از محور آزادراه پل زال عبور کنند.

کد مطلب 5076621

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