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۱ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۲

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین خبر داد:

احتمال بروز آبگرفتگی در معابر استان قزوین

احتمال بروز آبگرفتگی در معابر استان قزوین

قزوین – مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین گفت: احتمال بروز سیلاب و آبگرفتگی در سطح استان تا ۲۴ ساعت آینده وجود دارد.

قدرت اله مهدیخانی در گفت‌وگو با مهر قزوین اظهار کرد: بنابر گزارش سازمان هواشناسی، بارشهای فعلی در سطح استان تا بامداد فردا یکشنبه ۲ آذر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به میزان بارش وزمان آن احتمال بروز سیلاب و آبگرفتگی را در معابر، رودخانه‌ها و مسیل‌ها افزایش یافته و باید تمهیدات لازم در این باره اندیشیده شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین بیان کرد: دستگاه‌های لازم باید از همین الان برنامه ریزی لازم را داشته باشند تا در شرایط پیچیده و غیر قابل کنترل قرار نگیریم و بتوانیم بحران احتمالی را مدیریت کنیم.

وی در پایان یادآور شد: از کشاورزان دامداران و عموم مردم هم خواهش می‌کنیم آمادگی لازم را جهت جلوگیری از خسارات احتمالی داشته باشند.

کد مطلب 5076624

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