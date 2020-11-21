احتمال بروز آبگرفتگی در معابر استان قزوین

قدرت اله مهدیخانی در گفت‌وگو با مهر قزوین اظهار کرد: بنابر گزارش سازمان هواشناسی، بارشهای فعلی در سطح استان تا بامداد فردا یکشنبه ۲ آذر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به میزان بارش وزمان آن احتمال بروز سیلاب و آبگرفتگی را در معابر، رودخانه‌ها و مسیل‌ها افزایش یافته و باید تمهیدات لازم در این باره اندیشیده شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین بیان کرد: دستگاه‌های لازم باید از همین الان برنامه ریزی لازم را داشته باشند تا در شرایط پیچیده و غیر قابل کنترل قرار نگیریم و بتوانیم بحران احتمالی را مدیریت کنیم.

وی در پایان یادآور شد: از کشاورزان دامداران و عموم مردم هم خواهش می‌کنیم آمادگی لازم را جهت جلوگیری از خسارات احتمالی داشته باشند.