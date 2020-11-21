اسپری ۴۸ ساعته ضدکرونا ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، در انگلیس اسپری بینی ساخته شده که تا ۴۸ ساعت از ابتلای فرد به کووید ۱۹ جلوگیری می‌کند. این اسپری به زودی برای فروش عرضه می‌شود.

برای تولید اسپری، مواد شیمیایی به کار رفته که استفاده آنها در انسان بی ضرر است. آزمایش‌ها نیز نشان داده این اسپری اجازه نمی‌دهد ویروس کرونا با سلول‌های انسانی پیوند ایجاد کند.

به طور دقیق‌تر اسپری مذکور از دو ماده اصلی به نام کاراگینان و ژلان ساخته شده که هر دو در علوم غذایی به عنوان تغلیظ کننده به کار می‌روند. از آنجا که این مواد برای استفاده انسانی تأیید شده اند، توسعه دهندگان اسپری ادعا می‌کنند، پس از تأیید مقامات مربوطه به سرعت آن را عرضه می‌کنند.

دکتر ریچارد مواکز محقق ارشد این پژوهش از دانشگاه بیرمنگام می‌گوید: اسپری مذکور از محصولاتی ساخته شده که هم اکنون در بازار وجود دارند و برای تولید مواد غذایی و داروها به کار می‌روند. این بدان معنا است که با همکاری شرکای مناسب، می‌توان در چند هفته تولید انبوه را آغاز کرد.

ماده ژلان سبب می‌شود اسپری به شکل یک مه منتشر شود و تمام سطح داخلی بینی را بپوشاند. اسپری در مواجهه با ویروس SARS-CoV-۲ (عامل ایجاد کووید ۱۹) آن را محصور و با عمل بلع یا خالی کردن بینی، از بدن خارج می‌کند.

محققان معتقدند این اسپری برای افرادی که در محیط‌های پر خطر فعالیت می‌کنند مانند محیط‌های درمانی، پرواز با هواپیما یا در کلاس‌های درس، کارآمد است.

در حقیقت آنها معتقدند در محیط‌هایی با ریسک بالا، در کنار اقداماتی مانند فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک می‌توان از این اسپری نیز استفاده کرد.

البته مواکز تاکید کرده است محصولاتی مانند این اسپری جایگزین اقداماتی مانند استفاده از ماسک و شستن دست‌ها نیستند.