مسیر فولاد بافت در نیمه دوم سال

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت احیا استیل فولاد بافت یکی از واحدهای بزرگ در زمینه تولید آهن اسفنجی با ظرفیتی افزون بر ۸۰۰ هزار تن در سال به شمار می‌رود. این شرکت تا پیش از واگذاری به بخش‌خصوصی دارای ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی بود درحالی‌که پیش از واگذاری آن به بخش‌خصوصی ۹۰ درصد پروژه پیش رفته و تا پایان سال ۱۳۹۷ فاز نخست این کارخانه آماده بهره‌برداری شد. فولاد بافت یکی از ۸ طرح ملی فولاد ایران بود که در سال ۸۶ و در دولت هشتم سنگ بنای آن نهاده شده بود. یک طرح بلافاصله از این ۸ طرح، جدا و به بخش خصوصی واگذار شد. تمام این طرح‌ها به‌غیراز فولاد میانه واگذار شدند که ترکیب سهام آنها به ترتیب ۶۰ درصد بخش‌خصوصی و مابقی سهام آن دولتی است. فولاد بافت نیز همین ترکیب سهامداری را دارد.

با توجه به اینکه شهر بافت در منطقه‌ای کمتر برخوردار واقع است، اجرای این کارخانه یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های صنعتی بافت به شمار می‌رود و باعث عمران، آبادانی و اشتغال‌زایی در این منطقه می‌شود. درواقع این طرح در اصل اجرای اصل ۴۴ در سال ۹۵ به بخش‌خصوصی واگذار شد که با ورود هلدینگ ماهان وابسته به گروه مالی گردشگری آماده بهره‌برداری شد. بیش از یک سال و نیم است که این واحد تولید آهن‌اسفنجی وارد مدار تولیدشده است.

در فاز نخست فولاد بافت برای ۲۵۰ نفر به‌صورت مستقیم و برای حدود ۱۰۰ نفر به‌عنوان نیروهای پشتیبان زمینه اشتغال‌زایی ایجاد شده است. در آغاز عملیات فاز دوم فولاد بافت حدود ۳۵۰ نفر نیروی پیمانکار مشغول به کار شده‌اند که با اوج گرفتن کار این تعداد به ۱۵۰۰ نفر نیز افزایش پیدا خواهد کرد. پس از راه‌اندازی فاز دوم، پیش‌بینی می‌شود بین ۸۰۰ تا هزار نفر در این فاز نیز مشغول به کار شوند. در طرح مطالعاتی و چشم‌انداز ۲۰ ساله فولاد بافت، یک قطب صنعتی در نظر گرفته‌ شده که می‌تواند چهره کمتر توسعه یافته شهر بافت را به‌صورت کلی دگرگون کند و فضای صنعتی به این شهر ببخشد.

محمد روزبهانی، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت احیا استیل فولاد بافت با اشاره به میزان تولیدات شرکت احیا استیل فولاد بافت از زمان راه‌اندازی تاکنون عنوان کرد: در سال ۹۸ این واحد قادر به تولید ۵۵۳ هزار و ۱۰۹ تن آهن‌اسفنجی شده است. همچنین در نیمه نخست سال ۹۹ قادر به تولید ۳۵۷ هزار و ۷۲۶ تن آهن اسفنجی و تا ۲۸ مهر سال‌جاری نیز قادر به ۴۲۵ هزار و ۷۶۰ تن با کیفیت مناسب شده است. فولاد بافت همچنین قصد دارد که به تولید ۴۲۵ هزار تن آهن اسفنجی در ۶ ماه دوم سال دست پیدا کند.

نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت احیا استیل فولاد بافت با اشاره به روند تولید در این واحد فولادسازی عنوان کرد: روند تولید در ابتدای سال ۱۳۹۸ با مشکل روبه‌رو شده که در یک بازه کوتاه‌مدت منجر به توقف تولید شد، اما در سال ۱۳۹۹ با توجه به مدیریت مناسب تاکنون مشکلی وجود نداشته است.

برنامه‌های توسعه‌ای فولاد بافت

روزبهانی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای که در دست اقدام دارد، عنوان کرد: اجرای فاز دوم فولاد بافت برای تولید ۸۰۰ هزار تن آهن‌اسفنجی و ۵/ ۲ میلیون تن گندله است. همچنین ساخت و نصب RO جهت تصفیه پساب فاز اول و ساخت و نصب تصفیه‌خانه فاضلاب بهداشتی جزو اقدام‌های توسعه‌ای این مجموعه به شمار می‌رود.

نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت احیا استیل فولاد بافت در ادامه با اشاره به مشکلاتی که واحد فولادسازی بافت از ابتدا تاکنون با آن روبه‌رو است، خاطرنشان کرد: معمولاً در زمستان واحد با مشکل افت فشار گاز طبیعی روبه‌رو می‌شود. مشکل دیگر که باوجود تحریم‌ها برای ما ایجاد شده، تأمین قطعات وارداتی است. همچنین برای تأمین برق فاز دوم با مشکلاتی روبه‌رو هستیم.

وی در ادامه تصریح کرد: مشکل تردد کامیون‌های حمل مواد در جاده‌های مواصلاتی شهرستان همواره مسائلی را در زمینه تأمین مواد اولیه برای ما به وجود آورده است. از سوی دیگر نوسان و افزایش قیمت ارز و دلار همواره مشکلاتی برای تأمین قطعات یدکی برای تولیدکنندگان به‌وجود آورده است که ما نیز در این زمینه مستثنی نیستیم. البته علاوه بر این مشکلات تحریم‌ها سبب مشکلاتی در زمینه تأمین قطعات یدکی شده است.

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