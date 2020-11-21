شرایط میامی در وضعیت قرمز کرونایی/ ۸ نفر فوت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد حسنی پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد مقابله با کرونای میامی به میزبانی فرمانداری با بیان اینکه شرایط شهرستان به لحاظ جمعیت و ابتلای بیماری کرونا قرمز است، بیان کرد: از پانزدهم تا پایان آبان ماه ۳۳ مورد بستری کرونایی به ثبت رسیده که ۲۴ مورد آن از بیست و چهارم آبان ماه تا اول آذرماه بوده است.

وی با طرح این پرسش که با این آمارها چطور شرایط میامی قرمز اعلام نشده است؟ افزود: از یکم آبان ماه تا بیست و هشتم این ماه هشت مورد فوتی در شهرستان به دلیل کرونای مثبت به ثبت رسیده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان میامی با بیان اینکه مبتلایان شهرستان میامی عمدتاً آزمایش‌هایشان را در شاهرود انجام و در سامانه این شهرستان به ثبت رسیده است، ابراز کرد: علی رغم این موارد بازهم در ۲۸ روز اخیر پنج نفر از بابت کرونا در شهرستان میامی جان باختند.

محمد حسنی با بیان اینکه به نظر می‌رسد به دلیل قرارگیری شاهرود و میامی در یک شرایط درمانی هر وضعیتی در شاهرود باشد باید در میامی هم باشد، گفت: میزان بستری به هر ۱۰۰ هزار نفر اگر ملاک باشد میامی قرمز است همچنین میامی، محمد آباد و بکران بدترین شرایط را در زمینه کرونا در آبان ماه داشته‌اند که می‌بایست فکری به حال این مناطق کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، استانداری سمنان شهرستان میامی را در وضعیت نارنجی اعلام کرده است.