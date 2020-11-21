اولین وبینار علمی ووشو سلامت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل روابط عمومی فدراسیون ووشو، نخستین وبینار علمی «ووشو سلامت» به همت کمیته توسعه همگانی فدراسیون با رویکرد گسترش سلامت محور برگزار شد. این وبینار از طریق اسکای روم و همچنین صفحه رسمی شبکه اجتماعی اینستاگرام کمیته توسعه همگانی به طور کامل پوشش داده شد.

ظرفیت این برنامه ۱۵۰ نفر در نظر گرفته شده بود که این وبینار علمی با تکمیل ظرفیت به صورت رایگان برگزار شد. در این وبینار مطالبی مختلفی در حوزه سلامت از سوی پزشکان متخصص به شرکت کنندگان ارائه شد.

دکتر سپیده عباسیان دکترای شیمی گرایش عالی، دکتر کیارش ساعتچی عضو هیئت مدیره انجمن علمی طب سوزنی ایران، دکتر بیژن نوذری پزشک کل نگر، دکتر امیرهومن کاظمی استاد دانشگاه پکن و نایب رئیس فدراسیون جهانی طب سوزنی، دکتر حیدر ایزدی مهر دکترای داروسازی و مربی رسمی فدراسیون ووشو دارنده ۴ مدال جهانی تایچی و دکتر حسین راشدی متخصص توانبخشی بعد از جراحی ستون فقرات از سخنرانان این وبینار بودند.