مجوز انتشار برای شش نشریه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات اعلام کرد : سیزدهمین جلسه از یازدهمین دوره هیات نظارت بر مطبوعات صبح روز دوشنبه چهارم تیر برگزار شد.

محسن پرویزی اعلام کرد : در این جلسه با انتشار 1 نشریه الکترونیکی ، 2 هفته نامه ، 3 ماهنامه و 21 مورد تغییر مدیر مسئولی نشریات دارای مجوز به شرح زیر موافقت شد :

نشریه الکترونیکی " آفتاب پارس " به صاحب امتیازی " شرکت خدماتی اطلاع رسانی ره کوش پویای سمنان " و مدیر مسئولی " رضا ابراهیمی " هفته نام " کندوی البرز " به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی " علیرضا امینی " هفته نامه " شاهرود پیام " به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی " شکوفه سهیلی " ، ماهنامه " چنته " به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی " عباس معمار طلوعی " ماهنامه " صنعت سازان قومس " به صاحب امتیازی " شرکت شهرک های صنعتی سمنان " و مدیر مسئولی " کوروش عمادی " ماهنامه " سکون " به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی " امیر علی عموزاده " و تغییر مدیر مسئولی نشریات : " برگ فرهنگ " ، " دانشمند " ، " آوای ملایر " ، " حیدر بابا " ، " مجله دندانپزشکی علوم پزشکی تهران " ، " سداد " ، " علوم و فنون نظامی " ، " پزشکی یاخته " ، " ندای نیمروز " ، " Inter national journal of Psychology " ، تولید - مصرف " ، " فرزانگان پیشگام " ،" مطالعات فلسطین " ، " امیرکبیر " ، " نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی " ، " آئینه شاغل " ، " مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان " ، " فوتبال " ، " رهیافت های سیاسی و بین المللی " و " دنیای وحش ".