اعزام گروههای بازرسی و نظارت غیر محسوس جهت بررسی حفظ حقوق شهروندی / گزارش 264 مورد نقض حقوق شهروندی در طی سه ماه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اسد اللهی در یک نشست خبری درجمع خبرنگاران گفت: با توجه به اهمیتی که رئیس قوه قضائیه برای بحث حقوق شهروندی قائل هستند به همین دلیل موضوع اجلاس دو روزه مسئولین قضایی کشور بحث حقوق شهروندی قرار داده شده است .

وی تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی، نشأت گرفته از احکام اسلامی است که در این احکام، 12 قرن قبل از اروپا ، مباحث حقوق شهروندی مطرح شده است. همچنین 30 اصل از 177 اصل قانون اساسی مربوط به حقوق مردم است .

اسداللهی گفت: بی تردید می توان گفت ایران دربحث حقوق شهروندی 10 گام از سایر ملتها جلوتر است بطوریکه تامین حقوق همه جانبه افراد با هر مرام و مسلکی مورد تائید قرار گرفته و این امر تاکیدی بر تساوی همه افراد در برابر قانون است و نه تنها در قانون اساسی بلکه از همان ابتدای انقلاب ، رعایت حقوق شهروندی مورد توجه مسئولان نظام بویژه امام خمینی (ره) بوده است .

وی افزود: در همین راستا هیاتهایی برای دادخواهی از مردم و رسیدگی به بعضی از تندروی ها به استانها و شهرستانها اعزام شده اند و در سالهای اخیر حفظ و رعایت حقوق افراد در مراحل مختلف رسیدگی و دادرسی همواره از دغدغه های رئیس قوه قضائیه بوده است .

دبیر هیات مرکزی نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی گفت: در سال 83 آیت الله شاهرودی ، بخشنامه ای خطاب به مراجع قضایی انتظامی که به عنوان ضابط عمل می کنند ، سازمان زندانها و دستگاههایی که بازداشتگاههای اختصاصی دارند ، صادر و ابلاغ کردند .

وی افزود: این بخشنامه مبنای تصویب قانونی در مجلس تحت عنوان قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی قرارگرفت و تاکید مجددی بر رعایت اصول و قانون اساسی بود.

اسداللهی گفت: در بند 15 این ماده هیاتی برای نظارت بر حسن اجرای این قانون در سراسر کشورپیش بینی شده بود که دستور العمل اجرایی آن تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .

وی ادامه داد : هیات مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی و معاونان قوه قضائیه و مسئولان عالی کشور تشکیل می شود .

وی تصریح کرد : در اجرای دستور العمل اجرایی این قانون هیات هایی در استان ها به عنوان هیات نظارت بر رعایت حقوق شهروندی به ریاست بالاترین مقام قضائی استان و با عضویت 5 نفر از قضات با تجربه تشکیل می شود و هیات های استانی گروههایی را برای نظارت و بازرسی به دستگاههای مشمول نظارت که واحد های قضائی، ضابطین قضائی، زندانها ، بازداشت گاهها هستند ، برای بررسی موارد تعیین شده در حفظ حقوق شهروندی اعزام می کنند .

وی گفت: هیات های نظارتی در صورت مشاهده موارد نقض حقوق شهروندی ، موضوع را در هیات نظارت مطرح و به دادستان و قاضی مربوطه نیز تذکر می دهند .

دبیر هیات مرکزی نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی تاکید کرد: هم اکنون در 30 استان کشور هیات های نظارت بر حقوق شهروندی فعال و دبیر خانه این هیات در حوزه رئیس کل دادگستری استان تشکیل و آماده دریافت گزارشات و شکایات مربوط به نقض حقوق شهروندی هستند.

وی افزود: هیات مرکزی نظارت، اقداماتی در راستای ایجاد وحدت رویه و نظارت بر حسن اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی انجام داده ، همچنین اصلاح روش ها و انطباق عملکردها با مقررات و بررسی روند اجرای قانون در کشور از وظایف دبیر خانه است که ضمن بررسی و ارائه گزارش به حضور رئیس قوه قضائیه هر 6 ماه یکبار چگونگی اجرای این قانون را به مردم گزارش می کند .

وی گفت: بر اساس بررسی های انجام شده در سه ماه آخر سال گذشته تا کنون بیش از 5 هزار مورد بازرسی از دستگاههای مرتبط انجام شده و 371 مورد بازرسی از دستگاههای مشمول قانون توسط گروههای بازرسی صورت گرفته است که بیشترین آمارها مربوط به استان های فارس ، خراسان رضوی و تهران است .

اسداللهی افزود: در فاصله زمانی دی تا اسفند ماه سال 85 ، 264 مورد گزارش و شکایت در دبیرخانه استان های مربوط به نقض حقوق شهروندی به ثبت رسیده است به گونه ای که تهران ، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان بیشترین گزارش و شکواییه را داشته اند.

وی گفت: از شکایات رسیده ، 39 مورد نقض حقوق شهروندی تایید شده و 23 مورد نیز در ارتباط با تخلفات انتظامی بوده و مابقی شکایات نیز پس از بررسی های لازم تایید نشده است همچنین 22 مورد ارجاع پرونده به مراجع قضائی داشته ایم .

وی خاطر نشان کرد : برای رسیدگی به موارد نقض حقوق شهروندی شعب ویژه در استانها تشکیل شده است و بازرسی ها 3 موردی است ، به گونه ای که درمورد اول بازرسی برنامه ای و به صورت دوره ای و سرزده صورت می گیرد ، در مورد دوم، بازرسی به دنبال شکواییه انجام می شود و در مورد سوم نیز شکایات مطرح شده به رئیس قوه قضائیه ، به صورت فوق العاده بررسی می شود .

وی، از ارائه برنامه ویژه در 13 بند در سال جاری خبر داد و گفت : این برنامه در راستای تاکید رئیس قوه قضائیه به هیات مرکزی ارائه و به تصویب آیت الله هاشمی شاهرودی رسیده است.

دبیر هیات مرکزی نظارت بر اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی اظهار داشت: در برنامه های اعلام شده که سیاست های چهارچوب عملی قانون را در بر می گیرد، مباحث حقوق شهروندی با جامعیت بیشتری مطرح شده است .

اسداللهی ادامه داد: اعزام گروههایی به استانها برای بررسی روند اجرای قانون و ارزیابی عمکرد هیات های استانی ، تشکیل کمیته های علمی و تخصصی ، تعیین شاخص های اندازه گیری و معیارهای ارزیابی و همچنین شیوه های اعمال نظارت و بازرسی ، برگزاری نشست های علمی ، همایش و پژوهش و همچنین ایجاد تدابیر مناسب برای آموزش ضابطین قوه قضائیه از جمله برنامه های این نهاد در راستای حفظ حقوق شهروندی است .

وی، اعزام گروههای نظارت و بازرسی غیر محسوس جهت ارزیابی میزان اثر بخشی اقدامات و ماموریت های هیات های نظارت بر حقوق شهروندی را از دیگر برنامه های قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: تهیه و تنظیم برنامه کاری هیات های استانی، بررسی گزارشات مراجع ملی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی و بشری و همچنین بهره گیری در جهت رفع موارد نقض حقوق شهروندی برنامه دیگر این نهاد است .

وی گفت : هدف از اجرای قانون حقوق شهروندی جلوگیری از اقدامات فرا قانونی و قرار دادن آنها در چهارچوب جدید است .

وی تصریح کرد : در استانهای سیستان 3 مورد ، کرمان 1 مورد ، گیلان 2 مورد ، یزد 9 مورد ، تهران 2 مورد و خراسان رضوی 4 مورد نقض حقوق شهروندی گزارش شده است .

وی در خصوص اجرای کامل حفظ حقوق شهروندی گفت : در راستای تاکید رئیس قوه قضائیه به دنبال گسترش تشکیلات حفظ حقوق شهروندی هستیم تا مردم بتوانند سریع تر شکایات خود را مطرح کنند و ما نیز با افزایش امکانات و بازرسی در زمان کمتری بتوانیم جلوی اقدامات خلاف قانون را بگیریم .

دبیر هیات مرکزی نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی افزود: طول زمان رسیدگی و بازرسی به موارد نقض حقوق شهروندی با توجه به مورد و حجم کار ، یک هفته و یا بیشتر زمان می برد و در استانها و در شعب دادگاه به صورت ویژه و فوق العاده رسیدگی می شود .

اسد اللهی تاکید کرد : مردم در صورت مشاهده مواردی از نقض حقوق شهروندی می توانند از طریق صندوق پستی 4339-14155 و همچنین شماره تلفنهای 200- 66955199 به دبیرخانه هیات مرکزی اطلاع دهند.