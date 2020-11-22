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۲ آذر ۱۳۹۹، ۸:۰۷

استاندار گلستان:

دورهمی خانوادگی عامل شیوع کرونا/مردم کمتر به بانک ها مراجعه کنند

دورهمی خانوادگی عامل شیوع کرونا/مردم کمتر به بانک ها مراجعه کنند

گرگان- استاندار گلستان گفت: بیشترین عامل شیوع کرونا در ماه های اخیر دورهمی های خانوادگی، ازدحام در صف های نانوایی و مراجعات غیرضروری به بانک ها بوده که مردم باید این موارد را رعایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس شامگاه شنبه در گفتگوی ویژه خبری با موضوع آغاز اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی اظهارکرد: بیشترین عامل شیوع کرونا در ماه‌های اخیر دورهمی های خانوادگی، ازدحام در صف‌های نانوایی و مراجعات غیرضروری به شعب بانک‌ها بوده است که از مردم تقاضا داریم این موارد را رعایت کنند تا هر چه زودتر از گسترش کرونا جلوگیری کنیم.

حق شناس افزود: هدف از اجرای محدودیت‌های ترافیکی کاهش تردد بوده نه اینکه اقدام تسهیل گرانه برای تردد در شهرهای قرمز انجام دهیم.

استاندار گلستان تأکید کرد: تردد تمام پلاک‌های غیر بومی در گلستان طی دو هفته آتی ممنوع بوده و اگر رعیت نکنند این خودروها مشمول جریمه می‌شوند.

وی بیان کرد: تردد خودروهای بومی در داخل شهر بلامانع است و البته در فاصله زمانی ساعت ۹ شب تا چهار صبح روز بعد عبور و مرور تمام خودروها ممنوع و مشمول جریمه خواهد شد.

حق شناس ادامه داد: مدیر هر دستگاه می‌تواند شماره پلاک‌های مجبور به تردد در شهرهای قرمز را به پلیس نیروی انتظامی اعلام کند تا این خودروها از لیست جریمه حذف شوند.

وی عنوان کرد: برای تغییر در لیست جریمه‌ها هم، نیازی به حضور افراد در فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیست و مدیر دستگاه اجرایی مربوطه باید با پلیس مکاتبه کند.

استاندار گلستان گفت: پلاک‌های بومی حق خروج از شهرهای قرمز را ندارند و تنها در موارد خاص و با نظر مدیر دستگاه‌ها این امکان برای آن‌ها وجود دارد.

حق شناس ادامه داد: در حال حاضر ۵۰۰ بیمار کرونایی در استان بستری و تعداد فوتی‌های کرونایی هم در روزهای اخیر دو رقمی شده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون گرگان، آق قلا، بندرترکمن و کلاله در وضعیت قرمز، رامیان در وضعیت زرد و مابقی شهرستان‌ها در شرایط نارنجی قرار دارند.

استاندار گلستان با بیان اینکه در شهرهای قرمز تجمعات و جلسات بالای ۱۵ هم ممنوع است، گفت: ادارات در شهرهای قرمز حداکثر مجاز به استفاده از ۳۰ درصد کارمندان هستند.

حق شناس با اشاره به ممنوعیت‌های اصناف، اضافه کرد: همکاری اصناف با ستاد کرونا و تعطیلی واحدهای صنفی قابل تقدیر است و امیدواریم همراهی همگانی در این دو هفته طلایی موجب انقطاع شیوع ویروس کرونا شود.

کد مطلب 5077324

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