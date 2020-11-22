دورهمی خانوادگی عامل شیوع کرونا/مردم کمتر به بانک ها مراجعه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس شامگاه شنبه در گفتگوی ویژه خبری با موضوع آغاز اعمال محدودیتهای جدید کرونایی اظهارکرد: بیشترین عامل شیوع کرونا در ماههای اخیر دورهمی های خانوادگی، ازدحام در صفهای نانوایی و مراجعات غیرضروری به شعب بانکها بوده است که از مردم تقاضا داریم این موارد را رعایت کنند تا هر چه زودتر از گسترش کرونا جلوگیری کنیم.
حق شناس افزود: هدف از اجرای محدودیتهای ترافیکی کاهش تردد بوده نه اینکه اقدام تسهیل گرانه برای تردد در شهرهای قرمز انجام دهیم.
استاندار گلستان تأکید کرد: تردد تمام پلاکهای غیر بومی در گلستان طی دو هفته آتی ممنوع بوده و اگر رعیت نکنند این خودروها مشمول جریمه میشوند.
وی بیان کرد: تردد خودروهای بومی در داخل شهر بلامانع است و البته در فاصله زمانی ساعت ۹ شب تا چهار صبح روز بعد عبور و مرور تمام خودروها ممنوع و مشمول جریمه خواهد شد.
حق شناس ادامه داد: مدیر هر دستگاه میتواند شماره پلاکهای مجبور به تردد در شهرهای قرمز را به پلیس نیروی انتظامی اعلام کند تا این خودروها از لیست جریمه حذف شوند.
وی عنوان کرد: برای تغییر در لیست جریمهها هم، نیازی به حضور افراد در فرمانداریها و دستگاههای اجرایی نیست و مدیر دستگاه اجرایی مربوطه باید با پلیس مکاتبه کند.
استاندار گلستان گفت: پلاکهای بومی حق خروج از شهرهای قرمز را ندارند و تنها در موارد خاص و با نظر مدیر دستگاهها این امکان برای آنها وجود دارد.
حق شناس ادامه داد: در حال حاضر ۵۰۰ بیمار کرونایی در استان بستری و تعداد فوتیهای کرونایی هم در روزهای اخیر دو رقمی شده است.
وی اضافه کرد: هم اکنون گرگان، آق قلا، بندرترکمن و کلاله در وضعیت قرمز، رامیان در وضعیت زرد و مابقی شهرستانها در شرایط نارنجی قرار دارند.
استاندار گلستان با بیان اینکه در شهرهای قرمز تجمعات و جلسات بالای ۱۵ هم ممنوع است، گفت: ادارات در شهرهای قرمز حداکثر مجاز به استفاده از ۳۰ درصد کارمندان هستند.
حق شناس با اشاره به ممنوعیتهای اصناف، اضافه کرد: همکاری اصناف با ستاد کرونا و تعطیلی واحدهای صنفی قابل تقدیر است و امیدواریم همراهی همگانی در این دو هفته طلایی موجب انقطاع شیوع ویروس کرونا شود.
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