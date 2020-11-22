پرسپولیس چگونه با کمترین گل پیروز شد/«فرمول» یحیی دوباره تکرار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس توانست نخستین پیروزی خود در لیگ برتر بیستم را با پیروزی یک بر صفر مقابل صنعت نفت آبادان به دست آورد.

سرخپوشان پایتخت در حالی به این پیروزی رسیدند که همچون نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر فصل گذشته که منجر به پوکر قهرمانی این تیم شد مالکیت توپ را به طور کامل در اختیار داشتند.

شاگردان یحیی گل محمدی حدود ۶۷ درصد از مالکیت توپ را در اختیار داشتند و توانستند ۴ شوت موثر به سمت چارچوب دروازه فرزین گروسیان در تیم نفت آبادان بزنند.

بازیکنان پرسپولیس که سه کرنر در جریان این مسابقه روی دروازه نفت آبادان ارسال کردند در زدن ضربات سر در محوطه جریمه حریف کمتر از ۴۰ درصد تاثیرگذاری داشته‌اند اما مدافعان سرخپوش پایتخت اجازه ندادند نزدیک به ۹۰ درصد توپ‌های ارسال به مهاجمان نفت آبادان از بالای سر آنها رد شود.

پرسپولیس در حالی به پیروزی مقابل نفت آبادان با یک گل از روی نقطه پنالتی دست پیدا کرد که مهدی عبدی دو بار در داخل محوطه جریمه حریف، صاحب موقعیت گلزنی شد اما نتوانست برای این تیم گل بزند.

سرخپوشان پایتخت در روزی که بازی آرامی را از خود به نمایش گذاشتند تا کارت زرد و قرمز دریافت نکنند با اخراج سرمربی خود در ثانیه‌های پایانی روبرو شدند تا نتواند رکوردی را در این زمینه برای خود ثبت کند.

پرسپولیس با هدایت یحیی در حالی به پیروزی رسید که مشابه همین عملکرد را در اکثر پیروزی‌های خود در یک سال اخیر با کادر فنی فعلی تجربه کرده بود.