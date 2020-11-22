تظاهرات مردم فرانسه علیه لایحه افزایش قدرت پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پاریس و چند شهر دیگر فرانسه بار دیگر صحنه اعتراضات ضد دولتی است و این بار دلیل این اعتراضات لایحه‌ای است که دولت «امانوئل ماکرون»، برای افزایش قدرت پلیس ارائه کرده است.

به موجب این لایحه انتشار عکس نیروهای پلیسی که در حال انجام وظیفه (سرکوب اعتراضات) هستند جرم محسوب شده و برای فرد خاطی جریمه مالی و زندان به همراه خواهد داشت.

بر همین اساس هر فردی که اقدام به انتشار تصاویر نیروهای پلیس در هنگام انجام وظیفه کند، به یک سال زندان و پرداخت ۴۵ هزار یورو جریمه محکوم می‌شود.

این در حالی است که انتشار فیلم و عکس‌های خشونت پلیس یکی از راه‌های کنترل سرکوب اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی محسوب می‌شود.

فرانسه از دو سال قبل درگیر اعتراضاتی بوده که به جنبش «جلیقه زردها» معروف شده است. البته دولت ماکرون با کمک گرفتن از محدودیت‌های کرونایی توانسته تا حدودی از برگزاری منظم اعتراضات جلیقه زردها که شنبه هر هفته انجام می‌شد جلوگیری کند اما پیش از این محدودیت‌ها پلیس فرانسه اغلب با خشونت سعی در جلوگیری از برگزاری این اعتراضات داشت.