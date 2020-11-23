به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، شهردار نیویورک برای استفاده موثر از تلویزیون در دوران شیوع ویروس کرونا از سوی آکادمی بینالمللی تلویزیون تجلیل میشود.
این جایزه برای ارایه اطلاعات درست و ایجاد آرامش در مخاطبان به وی اهدا میشود. جایزه افتخاری فاندرز برای تجلیل از توانایی فردی در عبور از شکافهای فرهنگی و ایجاد حس انسانیت مشترک شهردار نیویورک را انتخاب کرده است.
بروس پیسنر رییس و مدیر عامل آکادمی بینالمللی گفت جلسات روزانه شهردار موجب اثربخشی معنیداری از طریق برنامههای تلویزیونی شد و داستانهایی از موفقیت و شکست را به خوبی ارایه کرد. وی گفت: مردم در سراسر جهان با هم هماهنگ شدند تا بفهمند باید چه کار کنند و در این میان نیویورک به نمادی از عزم برای مقابه و نبرد بدل شد.
اولین جلسه شهردار با رهبران شهر ۲ مارس روی آنتن رفت و اطلاعات آن در اختیار مردم قرار گرفت و تا ۱۹ ژوئن ادامه یافت و شبکههای مختلف از سیانان، اماسانبیسی و فاکس نیوز تا شبکههای محلی در نهایت ۵۹ میلیون تماشاگر را پوشش دادند.
کومو از سال ۲۰۱۰ شهردار نیویورک بوده است.
از دیگر چهرههایی که با دریافت این جایزه تجلیل شدهاند میتوان از اپرا وینفری، استیون اسپیلبرگ، جی. جی. آبرامز و نورمن لیر یاد کرد.
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