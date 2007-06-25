شورای امنیت حمله به نیروهای یونیفل در لبنان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت در بیانیه ای "حمله تروریستی" علیه گردان نیروهای اسپانیایی فعال در چارچوب یونیفل در جنوب لبنان را محکوم کرد.

شش نظامی اسپانیایی دیروز براثر انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در مسیر خودروی آنها در نزدیک شهرک الخیام در جنوب لبنان کشته شدند.

"ژوهان فربکی" نماینده بلژیک و رئیس دوره ای شورای امنیت با قرائت بیانیه این شورا اعلام کرد: شورای امنیت این حمله تروریستی را شدید اللحن محکوم می کند.

وی افزود: این شورا بار دیگر بر حمایت کامل خود از دولت لبنان و ارتش این کشور برای تلاش جهت تضمین امنیت و ثبات در سراسر خاک لبنان تاکید می کند.

از سوی دیگر، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد نیز "حمله تروریستی" علیه نیروهای یونیفل را محکوم کرد و "میشال مونتاس" سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در بیانیه ای به نقل از وی افزود: هدف از این حمله برهم زدن ثبات و امنیت در جنوب لبنان است.

در همین حال، "خوزه آنتونیو الونسو" وزیر دفاع اسپانیا که امروز در سفری غیرمنتظره وارد بیروت شد، گفت : شک ندارم که هدف از این حمله تروریستی برهم زدن ثبات جنوب لبنان و بازنگری در ماموریت یونیفل بوده است.

وی در جمع خبرنگاران افزود : خودروی بکار رفته در حمله دارای پلاک تقلبی بوده و شماره بدنه نشان می دهد که از خارج از لبنان وارد این کشور شده است و در حمله یاد شده 50 کیلوگرم مواد منفجره استفاده شده بود که تحقیقات برای مشخص کردن نوع آن ادامه دارد.

وزیر دفاع اسپانیا در سفر غیرمنتظره امروز خود به لبنان از گردان نیروهای اسپانیایی در جنوب این کشور بازدید کرد. وی یکشنبه شب گفته بود که اسپانیا به حمایت از ماموریت یونیفل ادامه داده و نیروهای خود را خارج نخواهد کرد.