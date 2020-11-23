روزانه ۵ هزار تست کرونا در استان گیلان انجام خواهد شد

ارسلان سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اجرای طرح ملی «شهید سلیمانی» در استان گیلان، اظهار کرد: این طرح با همکاری سپاه و بسیج و به منظور مدیریت و کنترل ویروس کرونا به شیوه «محله و خانواده محور» و با هدف «هر خانه، یک پایگاه سلامت» آغاز شده است.

وی در ادامه به اهداف کلی اجرای این طرح اشاره و با بیان اینکه مدیریت و کنترل کرونا از طریق مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی است، افزود: قطع زنجیره انتقال ویروس و افزایش رعایت پروتکل‌های بهداشتی، کاهش میزان بستری و مرگ و میر و همچنین پوشش حمایتی از گروه‌های در معرض خطر از جمله اهداف طرح «شهید سلیمانی» است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ادامه داد: ارائه مراقبت‌ها و خدمات ضروری بهداشتی به صورت حضوری و غیرحضوری، شناسایی زود هنگام بیماران، افراد در معرض تماس نزدیک و پاسخ سریع، قرنطینه خانگی و غیر خانگی و مراقبت از گروه‌های در معرض آسیب، توسعه درمان سرپایی و همچنین ارتقای کیفیت مراقبت‌های بستری از سیاست‌های تعریف شده برای این طرح است.

نظارت‌ها بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی تشدید می‌شود

وی همچنین تشدید نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی و اعمال قانون، تست گسترده، هدفمند و هوشمند، قرنطینه خانگی و رهگیری هوشمند، آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر، ایجاد محدودیت هوشمند و هدفمند و تقویت فرایند درمان سرپایی و کاهش موارد بستری را از دیگر راهبردهای طرح شهید سلیمانی عنوان کرد.

سالاری با اشاره به وظایف تعیین شده برای حوزه بهداشت و بسیج، گفت: در این طرح دو تیم حمایتی و نظارتی پیش بینی شده که مسئولیت تیم حمایتی که وظیفه جلب کمک‌های مردمی، سازمان‌ها و نهادها و توزیع در جمعیت آسیب‌پذیر و در معرض خطر بالا اعم از معیشتی و سلامتی برعهده بسیج است.

وی با بیان اینکه بسیج، مردم، NGO ها و دانشجویان جهت شناسایی و مراقبت افراد در مرکز تماس نزدیک و مراقبت در منزل «تیم‌های مراقبتی» این طرح بزرگ را تشکیل می‌دهند، ادامه داد: مراکز ارائه خدمات تهیه و توزیع مواد غذایی واحدهای صنفی با مشارکت بسیج، هلال‌احمر، اصناف تعزیرات داوطلبین مردمی تیم‌های نظارتی این طرح بزرگ را تشکیل می‌دهند و مسئولیت این تیم با بهداشت محیط است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه سپاه قدس گیلان تمام امکانات خود را برای اجرای این طرح در اختیار دانشگاه قرار داده است، اضافه کرد: بیش از دو هزار پایگاه مقاومت بسیج در سطح استان در جهت اقناع مردم و جلب اعتماد آن‌ها به کار گرفته شده اند.

بهره گیری از ظرفیت ۵۸۰ سفیر سلامت در گیلان

وی با بیان اینکه حدود هزار خانه بهداشت و ۲۰۰ مرکز جامع سلامت در سراسر استان در اجرای این طرح مشارکت می‌کنند، گفت: از ظرفیت ۵۸۰ هزار سفیر سلامت نیز در استان گیلان برای کسب موفقیت در اجرای این طرح استفاده خواهد شد.

سالاری افزایش تست از مردم را از مهم‌ترین اهدافی برشمرد که دانشگاه علوم پزشکی و بسیج در اجرای طرح شهید سلیمانی به دنبال آن هستند، افزود: با اجرایی شدن طرح بزرگ شهید سلیمانی در گیلان روزانه ۵۰۰۰ تست از بیماران و اطرافیان آنها گرفته می‌شود که در مهار ویروس کرونا مؤثر خواهد بود.

وی با اشاره به اعزام ۲۰۰ تیم در قالب طرح شهید سلیمانی به سراسر گیلان هستیم، ادامه داد: تب سنجی، پالس اکسی متر (اکسیژن سنج خون) و در صورت لزوم ارجاع بیماران به مراکز ۱۶ ساعته و بیمارستان‌ها در سطح محلات و در خانه‌ها از مهم‌ترین وظایف این تیم‌ها است.