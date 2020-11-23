کشف ۷۴کیلوگرم تریاک در محور بابامیدان به یاسوج/ دونفر متواری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج بختیاری افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال مواد مخدر از محورهای مواصلاتی استان، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با تعامل مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان باشت و گچساران، ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در محور بابامیدان به یاسوج ایست و بازرسی دایر کردند.

بختیاری تصریح کرد: مأموران حین انجام ایست و بازرسی و کنترل خودروهای عبوری محور یاد شده به یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک شدند و به آن دستور توقف دادند.

وی افزود: راننده با بی‌توجهی به دستورات پلیس از محل متواری شد که پس از طی مسافتی و با شلیک چند تیر هوایی و سپس به سمت لاستیک‌ها خودرو در نهایت متوقف و یکی از سرنشینان خودرو دستگیر و راننده به همراه یکی دیگر از سرنشینان خودرو با استفاده از تاریکی شب و کوهستانی بودن منطقه از محل متواری شدند.

بختیاری گفت: مأموران در بازرسی از خودرو ۷۴ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک و یک قبضه سلاح کلاش به همراه ۶ عدد تیر جنگی کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پایان با اشاره به اینکه متهم به مرجع قضائی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد، خاطرنشان کرد: تلاش برای دستگیری دیگر متهمان در دستور کار پلیس قرار دارد.