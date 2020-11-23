بستری ۲۹ بیمارکرونایی درآی سی یوبیمارستان های کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان پناه یکشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران، افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته متأسفانه ۶ هم استانی بر اثر ابتلاء به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و شاهد افزایش شمار جانباختگان کرونای استان به ۲۸۸ نفر هستیم.

وی با بیان اینکه از ۴۲۶ نمونه دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج، حدود ۶۶ درصد نمونه‌ها مثبت شد، اظهار کرد: بیشترین موارد مثبت در شهرستان‌های کهگیلویه با ۴۴ درصد، بویراحمد ۱۸ درصد، گچساران ۱۴ درصد، باشت ۹ درصد، چرام ۹ درصد و بقیه موارد در سایر شهرستان‌های استان بود.

یزدان پناه گفت: اگر این روند افزایشی ادامه پیدا کند، طی ٢ تا ۴ هفته آینده شاهد افزایش حدوداً ٢ برابری مرگ و میر در کهگیلویه خواهیم بود و شهرستان‌های چرام و باشت نیز به وضعیت قرمز خواهند رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: در حال حاضر ۴۵۶ بیمار مشکوک و قطعی کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد ۱۹۵ بیمار کرونایی قطعی است. از مجموع مبتلایان به کرونا در کهگیلویه و بویراحمد ۱۴ هزار و ۵۷۷ نفر بهبود یافته گزارش شده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیشترین راه‌های ابتلاء به این بیماری از طریق دور همی های خانوادگی و شرکت در تجمعات بوده که مردم باید کاملاً رعایت کرده تا خطر ابتلاء و مرگ و میر کاهش یابد.

یزدان پناه گفت: با توجه به شیوع کرونا و سیر صعودی آن در فصل سرما و بروز بیماری‌هایی نظیر سرماخوردگی، افزایش سیستم ایمنی بدن یک اصل مهم و ضروری برای مقابله با این بیماری‌ها به شمار می‌رود و مصرف مایعات گرم، سوپ، نوشیدن آب به اندازه نیاز بدن، باید بیش از پیش مورد توجه مردم قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خاطرنشان کرد: در کنار رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله استفاده همگانی از ماسک، شست‌وشوی مداوم دست‌ها، رعایت فاصله اجتماعی، تقویت مستمر سیستم ایمنی بدن اصل مهمی است که اهمیت آن در فصل سرما دوچندان می‌شود.

وی در پایان افزود: اگر چه تاکنون راه قطعی درمان کرونا حاصل نشده، اما می‌توان با رعایت رژیم غذایی مناسب و انجام حرکات ورزشی مناسب، ایمنی بدن در برابر کرونا را تا حد زیادی افزایش داد.