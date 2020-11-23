۳۰ هزار دانش آموز زنجانی از دسترسی به شبکه شاد محروم هستند

حسن مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تمام دانش آموزان باید به صورت عادلانه از آموزش استفاده کنند، گفت: باید برای استفاده بیشتر دانش آموزان بی بضاعت از آموزش، خیرین دست آموزش و پرورش را بگیرند.
وی با بیان اینکه استان زنجان ۱۹۰ هزار دانشآموز دارد، اظهار کرد: در این میان ۳۰ هزار دانشآموز زنجانی از شبکه شاد استفاده نمیکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان، گفت: آموزش در شرایط کرونایی با توزیع بستههای آموزشی و تلفن همراه در حال انجام است.
مظفری با بیان اینکه در این ایام محتوای آموزشی با هدف پشتیبانی از آموزشها توسط معلمان، سرگروههای آموزشی و نیز نیروهای اداری ادارهکل آموزش و پرورش استان زنجان تولید میشود، تاکید کرد: طی چند ماه گذشته محتواهای آموزشی توسط معلمان استان زنجان تهیه و تولید شده است.
وی افزود: معلمان و دانش آموزان استان زنجان در عضویت در سامانه شبکه شاد رتبه کشوری خوبی دارند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان، با بیان اینکه پوشش اینترنتی در برخی مناطق روستایی استان زنجان برای اتصال به شبکه شاد، دارای مشکل است، تصریح کرد: باید اداره ارتباطات و فناوری در استان نسبت به پوشش اینترنت در روستاها مدیریت لازم را داشته باشد.
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