پلمب ۱۱ باشگاه ورزشی در زنجان طی یک هفته

علی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طی یک هفته گذشته ۱۱ باشگاه ورزشی دراستان زنجان به علت رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی پلمب شده است.
وی اظهار کرد: از زمان شیوع کرونا تاکنون ۷۹ باشگاه ورزشی به علت رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی دراستان زنجان پلمب شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان، به بازرسی از اماکن ورزشی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی از مراکز ورزشی و باشگاههای استان صورت گرفته است.
خلیلی تاکید کرد: باشگاههای ورزشی در استان که مصوبه ستاد کرونا را رعایت نکردند اخطار داده شده است.
وی با بیان اینکه تمام باشگاههای ورزشی بر اساس مصوبه ستاد کرونا باید تعطیل شوند، گفت: باشگاههای که این مصوبه را رعایت نکردند، پلمب میشوند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان، ابراز داشت: از ورزشکاران درخواست میشود حتماً پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند تا هر چه زودتر این بیماری ریشه کن شود.
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