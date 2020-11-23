افزایش ۸۰درصدی جانباختگان کرونایی/ آبان سیاه برای کرمانشاه

محمودرضا مرادی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مدت یک ماهه آبان ماه سال جاری ۵۶۷ نفر از موارد بستری بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا در بخش آی سی یو بستری شده‌اند.

وی افزود: موارد بستری مبتلا به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه در آبان ماه ۶ هزار و ۷۹۲ نفر و تعداد موارد مبتلا به کووید که تست پی سی آر داده‌اند ۱۲ هزار و ۳۹۸ نفر بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با اشاره به افزایش جانباختگان کرونایی در آبان ماه، تصریح کرد: در آبانماه تعداد ۳۷۶ نفر از هم استانی‌ها در اثر ابتلاء به کرونا با معیارهای تشخیصی قطعی جان خود را از دست دادند که این میزان در مقایسه با مهر ماه، افزایش ۸۱ درصدی داشته است.

مرادی ادامه داد: در مدت یک ماهه گذشته تعداد مبتلایان به کووید ۱۹ در استان کرمانشاه ۱۰۵ درصد افزایش داشته که به همین علت تعداد بستری‌ها نیز ۸۰ درصد نسبت به ماه گذشته بیشتر شده است.

وی گفت: ۸۰ درصد جانباختگان کرونایی در کرمانشاه از افراد بالای ۵۰ سال هستند.