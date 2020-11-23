رعایت قانون محدودیت تردد خودرو توسط ۹۰ درصد از شهروندان اصفهانی

سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دوربین‌های ترافیکی از دو شب گذشته در اصفهان تردد خودرو از ساعات ۲۱ چهار صبح را رصد می‌کند، اظهار داشت: هرگونه تردد خودرو از ساعت ۲۱ با جریمه ۲۰۰ هزار تومانی همراه خواهد بود.

وی افزود: با وجود ترافیک در روز گذشته، ناگهان در ساعت ۲۱ با خلوتی چشمگیری در کلانشهر اصفهان مواجه شدیم که این همکاری خوب شهروندان اصفهانی قابل تقدیر است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اعلام اینکه در دومین شب اعمال محدودیت‌های تردد در کلانشهر اصفهان بیش از ۹۰ درصد از شهروندان این مهم را رعایت کردند، تصریح کرد: امیدواریم که در شبهای آتی با همکاری شهروندان بتوانیم از شرایط بحرانی کرونایی عبور کنیم.