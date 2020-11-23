  1. استانها
  2. اصفهان
۳ آذر ۱۳۹۹، ۸:۲۴

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

رعایت قانون محدودیت تردد خودرو توسط ۹۰ درصد از شهروندان اصفهانی

رعایت قانون محدودیت تردد خودرو توسط ۹۰ درصد از شهروندان اصفهانی

اصفهان-رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: در دومین شب از اعمال محدودیت تردد خودرو در اصفهان، ۹۰ درصد از شهروندان قانون مربوطه را رعایت کردند.

سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دوربین‌های ترافیکی از دو شب گذشته در اصفهان تردد خودرو از ساعات ۲۱ چهار صبح را رصد می‌کند، اظهار داشت: هرگونه تردد خودرو از ساعت ۲۱ با جریمه ۲۰۰ هزار تومانی همراه خواهد بود.

وی افزود: با وجود ترافیک در روز گذشته، ناگهان در ساعت ۲۱ با خلوتی چشمگیری در کلانشهر اصفهان مواجه شدیم که این همکاری خوب شهروندان اصفهانی قابل تقدیر است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اعلام اینکه در دومین شب اعمال محدودیت‌های تردد در کلانشهر اصفهان بیش از ۹۰ درصد از شهروندان این مهم را رعایت کردند، تصریح کرد: امیدواریم که در شبهای آتی با همکاری شهروندان بتوانیم از شرایط بحرانی کرونایی عبور کنیم.

کد مطلب 5078211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها