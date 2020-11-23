۴۰۰ بسته معیشتی در رشت توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده حوزه سردار جنگل ۲ شهری سپاه ناحیه مرکزی رشت عصر یکشنبه در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه بسیج همواره در کنار مردم است، گفت: برای کاهش آسیبهای اجتماعی برنامههای مختلفی در بسیج در حال اجرا میباشد.
سرهنگ اشرف زاده با اشاره به توزیع ۴۰۰ بسته معیشتی در میان نیازمندان و آسیب دیدگان ناشی از کرونا در رشت، افزود: جمع آوری و تهیه بستههای معیشتی به مناسبت هفته بسیج انجام میشود و تا پایان هفته ادامه دارد.
اشرف زاده گفت: بستههای معیشتی توسط پایگاههای مقاومت بسیج حوزه ۲ شهری خواهر و برادر شهرستان رشت و در قالب قرارگاه محله جمع آوری شده است.
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