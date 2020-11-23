مقاومت یمن با موشک «قدس ۲» تأسیسات آرامکو عربستان را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المشهد الیمنی، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که نیروهای مقاومت این کشور موفق شدند یک عملیات موشکی از نوع «قدس ۲» علیه پالایشگاه نفتی آرامکو عربستان انجام دهند.

وی ادامه داد: یگان موشکی ارتش یمن موفق شد با موشک بالدار «قدس ۲» ایستگاه توزیع تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی را هدف بگیرد.

سریع همچنین بیان کرد: این موشک‌ها اخیراً پس از اجرای آزمایش‌های عملی موفق در عمق عربستان سعودی که هنوز اعلام نشده است، وارد فاز خدماتی شده‌اند.

وی گفت که با اصابت موشک قدس ۲ به هدف، خودروهای آتش‌نشانی و آمبولانس‌ها به سوی مکان مذکور شتافتند.

یحیی سریع ادامه داد: این عملیات در پاسخ به ادامه تجاوز و محاصره یمن و نیز وعده چند روز پیش نیروهای مسلح یمن مبنی بر انجام عملیات گسترده در عمق عربستان سعودی انجام شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن، خطاب به شهروندان و شرکت‌های خارجی در عربستان سعودی توصیه کرد که از تأسیسات حیاتی در عربستان سعودی دور شوند زیرا جز بانک اهداف صنعاء هستند.