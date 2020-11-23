به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و تدفین حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ محمدحسن راستگو از مبلغان دینی در حوزه کودک و نوجوان امروز و فردا برگزار می‌شود.

بنا بر این گزارش، امروز در قم و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) نماز بر پیکر ایشان اقامه خواهد شد و سپس برای تدفین به مشهد مقدس، زادگاه آن مرحوم منتقل خواهد شد.

روز سه شنبه پیکر مطهر مرحوم راستگو در صحن بزرگ خواجه ربیع در جوار خانواده آن مرحوم به خاک سپرده خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسن راستگو، دیروز یکشنبه ۲ آذر ماه در ۶۷ سالگی درگذشت.