  1. دين، حوزه، انديشه
  2. علوم انسانی
۳ آذر ۱۳۹۹، ۸:۰۹

مهر خبر می‌دهد؛

جزییات مراسم تشییع و تدفین حجت‌الاسلام راستگو

جزییات مراسم تشییع و تدفین حجت‌الاسلام راستگو

پیکر مطهر مرحوم راستگو امروز در قم تشییع و برای خاکسپاری به مشهد مقدس، زادگاه آن مرحوم منتقل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و تدفین حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ محمدحسن راستگو از مبلغان دینی در حوزه کودک و نوجوان امروز و فردا برگزار می‌شود.

بنا بر این گزارش، امروز در قم و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) نماز بر پیکر ایشان اقامه خواهد شد و سپس برای تدفین به مشهد مقدس، زادگاه آن مرحوم منتقل خواهد شد.

روز سه شنبه پیکر مطهر مرحوم راستگو در صحن بزرگ خواجه ربیع در جوار خانواده آن مرحوم به خاک سپرده خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسن راستگو، دیروز یکشنبه ۲ آذر ماه در ۶۷ سالگی درگذشت.

کد مطلب 5078245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها